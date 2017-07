Pärt ja Bach kõlavad Niguliste kirikus uutmoodi

«Tartu Jaani kirikus toimunud sama kontsert müüdi kiiresti välja ning paljud jäid ilma võimalusest seda kuulata, seepärast tuli kontserti korrata Tallinnas,» kommenteeris Klaaspärlimängu kunstiline juht Peeter Vähi.

Kato Kuniko on praegusaja klassikalises löökpillimuusikas üks eredamaid staare. Legendaarse Jaapani löökpillimängija Abe Keiko juures õppinud Kuniko on saanud muusikamaailma kõrgeimaid autasususid ning on oma ala ületamatu virtuoos.