Intsikurmu festival peab Tallinnas piknikku

Piknikupäeva nimekamad esinejad on Jarek Kasar, Miljardid, Popidiot, Faun Racket ja Sofia Rubina. Veel astuvad üles Disko Munad (Emil Gens ja Jaanus Järving), DJ Maris & Alari Orav, Sten-Olle Moldau ja TIKS (Peeter Ehala ja Sander Mölder). Kell 22 liitub pidulistega Tour d’ÖÖ, mille kohta on üks idee algatajaid, Rasmus Kaljujärv, öelnud: see on nagu laulupidu, aga ratastel.

Laupäevane eripidu “INTSIKURMU @ NOBLESSNER” on ainulaadseks eelsoojenduseks augusti algul Põlva metsapargis toimuvale Intsikurmu festivalile. “Muidugi ootame kõiki hea muusika austajaid 4. ja 5. augustil Põlvasse, kuid samas on tore, et ka Kalamaja saab üheks päevaks päris oma Intsikurmu peo,” rääkis Intsikurmu festivali peakorraldaja Mihkel Kübor võimalusest võtta osa Tallinna Merepäevadest.

Tänavu 4.-5. augustini toimuva Intsikurmu festivali peaesinejad on Cigarettes After Sex (USA), Lucy Rose (UK) ja Holy Fuck (Kanada). Esinevad ka Soome/Taani kollektiiv Liima, lätlasest muusikavõlur Shipsea, Golden Parazyth Leedust, Fran Palermo Ungarist ja Eddie and the Lovemakers Rootsist. Kodustest tähtedest rõõmustavad Els Himma, Iiris, Erki Pärnoja, Vaiko Eplik ja Eliit, Karl Petti Band, NOEP, Paul Oja, EiK, Liisi Koikson, Lepatriinu.