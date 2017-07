Eelmise aasta vaadatuim film lükkab hoo sisse uuele osale

«Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused» toob kinolinale kolm kooliaegset sõpra, kes on otsustanud korraldada ägeda poissmeeste õhtu, aga satuvad ootamatult hoopis matusele. Esimesest osast tuntud kolme sõbra elus puhuvad uued tuuled. Rokkstaar Toomas (Genka) on lõpuks otsustanud naise võtta, Mardi (Mait Malmsten) abielus on suured jamad ning Andres (Ago Anderson) on naissoole sõja kuulutanud. Nii et kuigi mehepojad on keskeakriisiga leppinud, kestab kirgede torm elumere lainetel endise hooga.

Filmi režissöör René Vilbre kommenteerib filmi: «Kui esimeses filmis seisid tegelased keskeakriisi lävel, siis teises filmis möllatakse juba keskeakriisi absoluutses põhjas!»

Filmi tegevus toimub sel korral suuresti Saaremaal ning filmi produtsendi, Evelin Soosaar-Penttilä sõnul kestavad filmivõtted veidi üle kolme nädala.

Filmivõtete üle on hea meel ka Kuressaare linnapeal Madis Kallasel, kes sõnab: «Kuressaare ja Saaremaa on juba pikki aastaid olnud kõigile teada suurepärase kohana nautida suvel näiteks ooperit ning kammermuusikat, filmiga «Klassikokkutulek 2» loodame näidata meie linna ning saart mõnevõrra teise nurga alt.»

Esimest osa lavastanud René Vilbre sõnul ei ole Eestis kunagi keegi sellise skeemi järgi järjefilmi teinud ning tunnistab, et on huvitav ses vallas esimene olla ja asi ära proovida. «Esimese filmi puhul oli tegu eksperimendiga, kas nii lühikese ajaga üldse on võimalik filmi toota. Ilmnes, et oli. Õnneks ei olnud ka mingit ootust publiku poolt. Tulemus üllatas nii tegijaid kui ka vaatajaid. Teise filmi puhul on võtteperiood ikka sama lühike, aga vastutus kümnekordne ning publiku ootus tohutu. See teeb tegemise kordades keerulisemaks,» kinnitab Vilbre. Ta lisab veel: «Teise osa puhul on stsenaarium keerulisem. Tegevuskohti on rohkem, juhtub märksa enam. Ka tegelaste sisemine põlemine on eredam.»

Ago Andersoni jaoks tuli otsus järjefilmis osaleda kiiresti. Genka jääb selles suhtes salapärasemaks, kuid sõnab, et tema karjäärile on filmis osalemine kasuks tulnud. Ta lisab «Mul on nüüd hunnik uusi 60+ vanuses fänne, kes ei tea mu muusikast midagi ja arvavad, et ma olen late bloomer Ago Andersoni kursusekaaslane.»

Mait Malmsteni sõnul on ta saanud esimese filmi kohta palju positiivset tagasisidet. Näitleja sõnul on tal seetõttu tunne järje kallale asudes ühest küljest kindlam. Samas lisab Malmsten, et tal on nüüd kerge hirm, sest tuleb ju hüpata üle oma varju ja kinnitada «hea tuju garantiimärk».

Lisaks põhikolmikule on seekord ekraanil terve seltskond uus tegelasi, keda kehastavad Tanja Mihhailova-Saar, Indrek Ojari, Kristel Aaslaid, Mariann «Mallukas» Treimann, Ingrid Margus jpt. Eelmisel nädalal välja kuulutatud taustanäitlejate konkursile on kandideerijaid juba üle 1600.

«Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused» jõuab Eesti kinolevisse 2018. aasta veebruaris.