Triigi Filharmoonias näeb «Saare äratust»

«Saare äratuse» läbivaks teemaks on inimeste suletus ja avatus ehk üksindus. See on lugu isoleerunud inimesest, kes enam ei mäleta, kas on seda tahtlikult või mitte. Just liikumine on see, mis aitab avaneda ja üksteiseni jõuda.

Lavastusprotsess koosnes töötubadest, kus tegeleti tantsulise tehnika, improvisatsiooni ning analüüsiga. Töötubades õppisid tantsijad mõistma endi ja üksteise kehasid, mugavustsoone ning jagama personaalset ruumi.

«Meie grupile sobisid hästi tantsija ja ruumi vahelisi dialooge arendavad võtted,» ütles koreograaf Ulst, kes kasutas proovides partneriga töö arendamiseks palju kontaktimprovisatsiooniharjutusi, kus on tähtis märgata, mitme liigesega ühenduses ollakse ja kuidas seeläbi grupis üldisemalt toimida.

Lavastuse idee on avatud saarte rahvapärimusest tuntud tegelaste Tõllu, Pireti, Leigeri, Tiiu, Vanapagana ning tema naise Pabiloona kaudu. Lavastus tuletab meelde ning avab hiidude küljed, ka need, mis on ajaloo unustusse jäänud.

Etendused toimuvad täna, homme ja ülehomme Saaremaal Triigi sadamas Triigi Filharmoonias.