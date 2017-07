Sõpruses näidatakse briti musta komöödia absoluutset klassikut

Režissööri ja kirjaniku Bruce Robinsoni “Withnail ja mina” pakub nauditavat ja leevendavat lohutust ning võimalust kõva häälega oma kannatuste üle naerda.

London 1969. Kaks töötut näitlejat - sünge, ambitsioonikas ja muretu Withnail ning helge, luuleline ja murelik “Mina” veedavad päevi napsutades, külmetades ja ots-otsaga kokku tulles. Lõpuks saab virelemisest küll ja otsustatakse minna maale närve puhkama. Ees ootavad lagunenud maja, vaenulikud naabrid ja kiimaline onu Monty aga välistavad loodetud puhkuse ja kannatuste rada jätkub. Tugevatest karakteritsest kantud mõnusalt irooniline, intelligentselt sügav ja üdini nauditav film vaatleb kahe loomeinimese elu ja sõprust 60-ndate mässumeelsel Inglismaal.

“Withnail ja mina” on režissööri ja kirjaniku Bruce Robinsoni biograafiliste sugemetega kultuslik must komöödia, mille vaatamine on kohustuslik kõigile kes eales loomepiinades vaevelnud.

Whitnail and I, UK 1987

Režissöör: Bruce Robinson

Osades: Richard E.Grant, Paul McGann, Richard Griffiths jt

Filmi pikkus 1h 47min

Film linastub inglise keeles, eestikeelsete subtiitritega.