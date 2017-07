Peeter Alliku mõistetamatu kunst

Järgmisel päeval olin paremas tujus ja tunnistan, et see näitus on sündmus kogu eesti kunstiajaloos. Aga kuidas kirjutada? Kui ma istun kunstnikuga ühte paati ja kirjutan sama absurdse artikli, nagu on väärt Alliku absurdne kunst, siis seda ei avaldata, nagu ükskord juhtus. Teise paati aga istuda ei saa, sest Allikul pole ühtki tõsist taiest, ei mingit positiivset sõnumit.

Allikul on olemas aatekaaslane, täpsemalt õpilane Toomas Kuusing (vt Krista Piirimäe, Postimees, 3. mai 2013). Mõlemad viljelevad õlimaali ja linoollõiget, erinevused on temaatikas. Kuusing lehitseb kunstiraamatuid ja lõbustab end kuulsuste arvel.

Alliku puhul tuleks enne teemasid alustada hoopis kõrgetasemelisest tehnikast, mis annab jõu teose sisule, sõnumile, milleks on ka mittesõnum. Näiteks ta lõikab linooli ilma eelneva joonistuseta ja nii kaunilt, et suurtel pindadel moodustunud muster mõjub lausa musikaalselt (nt seeria «Liha» 2010). «Vorsti» (2010) nahk seevastu näeb välja nagu üksteisesse keerdunud puutüved.

Oma monumentaalsuse taju demonstreerib autor hiilgavalt teoses «Meie kontseptsioon – see on tulevik». See on plastikkangale tehtud koopia (2,5 x 7) kahest kokku pandud plaadist . Tulevik on autori käsitluses hirmunud ringisebimine . Jah, poliitika ja poliitikud on Alliku eriline «armastus». Üks kõnekamaid on õlimaal «Riigisaladus – kottida inimest» (2004).

Olen tema graafikast nii vaimustunud, et pean teda läbi aegade parimaks Eesti linoolilõikajaks. Pikaajalised graafikakogude hoidjad Tallinnast ja Tartust Mai Levin ja Ene Asu-Õunas aga ütlevad nagu ühest suust, et parim oli siiski Avo Keerend. Iseasi on Keerendi graafiliste lehtede nõukogulik sisu.

Aga teemade osas ongi Alliku kunsti suurimad ootamatused, sellest puder-ja-kapsad-kunstist on näituse koostaja Joanna Hoffmann suutnud luua selge kontseptualistliku väljapaneku. Ühte ruumi on koondatud juba käsitletud lihateema . Autor aasib nii lihasööjaid kui ka -põlgajaid ja lõpuks ka peaminister Andrus Ansipit. Õlimaalides on liha nii naturalistlikult punane, et tahtmatult tuleb meelde nende endine olek koos vastandlike tunnetega.

Veel vaimukam ruum on n-ö loodusteemaline. Iga maali peal on mõni taim ja puu v.a maalil «Radikaalselt korrektne». Sellel kujutatud tegevuse kirjeldamine ei kannata trükimusta. Maalil «Looduserüpes» näeme tiigrit, kes kallistab naist nii kirglikult, et tol on käsi ära rebenenud ja kõhust purskub veri. Naise näol on korraga õndsus ja õud. Tiigri kujutamisel saab Allik nautida peent käsitööd, tiigri karvad on nii tõepärased ja pehmed, et kutsub neid paitama ja käppade vahele pugema. Ainult maalil «Eile nägin seda» ei ole figuuri. Süngevõitu talvine mets viib mõtted Juhan Liivi luuletusele «Eile nägin ma Eestimaad».

Mäletan oma jahmatust, kui nägin esimest korda «Oksendavat tüdrukut» (1997). Vastandina tüdruku pinnalisele käsitluslaadile on okset käsitletud reljeefses ja rikkalikus värvigammas, nagu tahtes seda «maiuspala» vaatajale otse näkku visata. On mõttetu küsida, miks ta seda maalis.

Praegune Tartu kunst on väga rikas, mille ühes servas on Imat Suumanni tõsidus kuni depressiivsuseni välja ja teises äärmuses Peeter Alliku huumor kuni meile mõistetamatu vastuolulisuseni välja.

Võib-olla Alliku loomingu kõige tõsisem, lausa märgilise tähendusega (muuseas Mai Levini lemmikteos) on linoollõige «Kunstnik ja kana». Kunstnik on joonistanud kana ja see kana nokib tal sõrmed ära. See on nutikas vihje manuaalsete oskuste kadumise kohta kunstnikkonnas üldse.

