Armastatud superkangelane on viimaks koju jõudnud

Marveli alla kuuluvad Tasujad (Raudmees, Hulk, Thor jne) ning Galaktika valvurid. Saanud Sonylt pärast pikki läbirääkimisi «rohelise tule», ei raisanud Marvel aega ning tutvustas Ämblikmeest, keda valiti pärast pikka kaalumist mängima sarmikas Tom Holland, kes oli silma jäänud filmis «Kapten Ameerika: Kodusõda», kus uljaspäine sangar võttis osa meeldejäävast superkangelaste vahelisest lahingust.

Kuigi Sony oli varasemalt tootnud kolm «Ämblikmehe» filmi Tobey Maguire’iga peaosas ning seejärel veel kaks, kus nimitegelast kehastas kuivavõitu Andrew Garfield, alustas Marvel uuesti puhtalt lehelt. «Ämblikmees: Kojutulek», värske Ämblikmehe soolofilm, kannab tegelikult sümboolset alapealkirja, sest Ämblikmehe kuulumine teiste kuulsate kangelastega samasse maailma mõjub tõesti «kojutulekuna».

Enne järgmisel aastal linastuvat uut «Tasujate» filmi tuleb Ämblikmehel alistada üks uus vastane üksinda. Peter Parkeri alias Ämblikmehe jaoks kujuneb see tähtsaks isiklikuks proovilepanekuks, sest noormees tahab end kangesti tõestada mentorile Tony Starkile, kes küll loonud talle miljoneid dollareid maksva kõrgtehnoloogilise kostüümi, kuid leiab, et kangelane peaks endale väiksemate vägitükkidega nime tegema, enne kui talle on kindlustatud koht Tasujate peakorteris.

New Yorgis tegutsevale Ämblikmehele ei käi suvaliste varaste peatamine üle jõu, aga enneolematult ähvardavaks osutub mees nimega Adrian Toomes (Michael Keaton), kes endale «Tasujates» toimunud tulnukate sissetungist järele jäänud tehnoloogiast rüü ehitanud ning kasutab seda hoolikalt planeeritud röövide elluviimiseks. Lisaks Toomesile ehk kriiskavale-lendavale Vulture’ile tekitab kõigest 15-aastases Peteris pinget keskkool, kuna tema ainsaks ustavaks sõbraks on trullakas nohik Ned. Lisaks on tal tunded kauni kooliõe Lizi vastu, kelle tähelepanu võitmine valmistab Peterile vaat et rohkem raskusi kui õhtuti pisisulidele säru tegemine.

Õnneks ei tundnud Marvel vajadust veel kord Ämblikmehe saamislugu jutustada - filmis mainitakse vaid põgusalt, et Peterile andis erilised võimed haruldase ämbliku hammustus.

Kui eelmistes «Ämblikmehe» filmides lendas nimikangelane akrobaatiliselt kõrghoonete vahel ringi ning pidi paaril korral lausa kolme erineva kurikaelaga võitlema, siis «Ämblikmees: Kojutulekus» näeme kõhklevamat ja kohmakamat Peter Parkerit, kes teab oma võimeid, ent pole veel välja nuputanud, kuidas neid võitlustes strateegiliselt kasutada.

Kaasa ei aita, et Peteri kitsas kostüüm pole tema enda disainitud ning võib töötada ettearvamatult. Kuna see on varustatud pealtnäha sadade funktsioonidega ning Peter saab suhelda isegi tehisintellektiga (kellele poiss paneb nimeks Karen). Nii jääb vahepeal mulje, et film muudab Ämblikmehe olemuse liiga keeruliseks, aga tegelikult selgub seeläbi «Kojutuleku» üks motiive: Ämblikmehest ei tee kangelase mitte kostüüm, vaid seda kandev nutikas noormees.

Kuna tegemist esimese «Ämblikmehe» filmiga, mis kuulub Marveli filmiuniversumisse, mängib selles rolli ka Raudmees, aga selle legendi eesmärk pole lihtsalt publikut erutada - temast saab Peteri jaoks tähtis teejuht. Viimast on Peteril kangesti vaja, sest ta alles õpib. Isegi varganägude logisevat kaubikut jälitades paiskub kangelane abitult äärelinna täitvatesse prügikonteineritesse, ühe perekonna basseini jne. Seekord käitub Ämblikmees nagu esimesi samme tegema hakanud laps, kel pole veel kuigi palju nõtkust, ent kõvasti pealehakkamist. Eriti palju on tal sarmi. 1996. aastal sündinud Tom Holland tõestab säravalt, et on vahvaim Peter Parker seni. Teda ilmestab süütu poisilikkus, mida tegelane kangesti vajab, ja kui olukord nõuab, suudab Holland isegi pisaraid poetada. Nii pingeliseks kujuneb tema ja Vulture’i vastasseis.