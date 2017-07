Külluslik praad ja svammist magustoit

Pixies on minu jaoks 1980. aastate teise poole indie-rock´i ilusaim õis, selle žanri The Ramones, AC/DC ja Motörhead (kui tuua paralleeli pungist ja hard rock´ist). Elurõõmsa elutunnetuse vajuvale liivale ja primitivismi savijalgadele on nad ehitanud elegantse hooletusega ning iseennast ülemäära tõsiselt võtmata suure, uhke ja isikupärase lossi. Nagu seda suudavad üksnes suured meistrid.

Kui kuuldused Pixiese laialiminekust 1993. aastal minuni jõudsid, olin natuke nördinud. Kaks aastat hiljem Roskilde festivalil Frank Blacki soolokontserti külastades lootsin, et küllap ta teeb sekka ka mõned oma endise bändi lood. Paar tükki ehk tegi, rohkem küll mitte. Nüüd siis peaaegu veerand sajandit hiljem terve kontsert ansamblilt endalt, kes 2004. aastal uuesti kokku tuli ning on sestpeale avaldanud kaks uut albumit.

Ehkki nii bänd ise kui ka suurem osa nende püsipublikust tunneks end ilmselt mugavamalt mõnes väikeses klubis, kehtestas Pixies end Positivuse suurel vabaõhulaval ning päeva peaesineja staatuses kiiresti. Kõik need vastandlikud poolused, mis nende loomingu juba kolm kümnendit tagasi nii vastupandamatuks tegid, jõudsid kogu oma ilus ja jõus publikuni: pungilik lihtsus ja sirgjoonelisus segatuna häbitu meloodilisusega, ülim väljenduslik primitiivsus läbisegi sisulise psühhedeeliaga, elurõõmus sürrealism käsikäes ürgpimedusse sirutuvate tumedate tundekoridoridega.

Pixies esinemas Positivus festivalil 14. juulil 2017. / Gert Kiiler

Raadiosõbralike alguste ning popilike refräänidega lood lõppesid sageli rajus riffide ning trummibiitide orgias, kiskudes selle stiihia meelevalda ka kuulajad. Kaunil päikeseküllasel kaldaveerel madalas vees kepslemisest sai mitmes palas sihitu olelusvõitlus pimedal ulgumerel. Pixies ajas paljude läti hipsterite kammitud habemed vähemalt pooleteiseks tunniks päris sassi. Loodetavasti mõne puhul ehk kauemakski.

Kogu etteaste üle valitses teatav masinlikkus. Frank Blackil – sel kõigist ebakarismaatiilistest frontman´itest ühel kõige karismaatilisemal – polnud lõunanaabritele öelda rohkemat kui üks sõna, milleks oli paar pala enne lõppu hõigatud «Hey!». Bänd pani pikemaid pause tegemata üksteisele kiirelt järgnevate lugudega muudkui puid alla. Ikka vanad ja uued segamini, sekka surematuid hitte («Where Is My Mind?», «Here Comes Your Man», «Monkey Gone to Heaven»), mis näisid ekstaasi viivat ühtaegu nii sügavas keskeas alternatiivroki sõpru kui ka varateismelisi poisse ja piigasid. Pixies oli ühtaegu nii oma reputatsiooni vääriline kui ka ajatu ning generatsioonideülene.

Kohe peale seda väiksemal välilaval üles astunud 59-aastane Grandmaster Flash, kelle kohalekutsumine jätkab Postitivuse 2014. aastast elus hoitud tänuväärset traditsiooni tuua publiku ette alternatiivse popmuusika žanrite loojaid ja elavaid klassikuid (Kraftwerk, Robert Plant ja Iggy Pop), pidi festivalipäeva menüüs olema minu magustoit.

Grandmaster Flash & the Furious Five olid ja on hip-hop-kultuurile sama, mis Chuck Berry rock´n´roll´ile või Black Sabbath heavy metal´ile – nende 1970. aastate teisel poolel ja 1980. aastate alguses valminud loomingus on rohkem või vähem embrüonaalsel kujul olemas kogu žanri hilisem areng. Furious Five ei eksisteeri kahjuks enam ammu ning Grandmaster esineb nüüd sooloartistina. Sellegi poolest ootasin seda kohtumist justkui katoliiklane paavsti visiiti. Selline mees seisab teatud mõttes väljaspool kriitikat. Tehku, mis tahab, mina ainult kuulan ja plaksutan – väärtustan iga tema peol viibitud hetke ja kuuldud biiti.