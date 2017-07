Kuritöö ja karistus Ameerika moodi

Lavastaja ja stsenaristi Ric Roman Waugh käe all sündinud linateose keskmes on börsimaakler Jacob, kellel on Tartu-suuruses California linnas hea elu, kaunis naine ja armas poeg. Kõik muutub, kui ta purjus peaga sõites põhjustab õnnetuse, mille tagajärjel tagaistmel olnud sõber sureb. Jacob mõistetakse süüdi vägivaldse surma põhjustamises ja kuigi filmi loogika natuke selles osas lonkab, määratakse talle maksimumkaristus ning ta saadetakse vanglasse. Tapmise eest trellide taha läinud seltskond on eriti karm ning Jacobil tuleb ellu jääda kambas, mida tema kallis ülikonnas advokaat nimetab «suurte poiste liigaks».

Esmamuljet saab jätta vaid ühe korra ja sama kehtib ka türmis. Jacob surub pereisalikud tundmused endas maha ja võimust võtavad jõhkramad instinktid. Igal vanglal on oma valitseja ja kõik peavad tema jaoks tööd tegema, heroiini kehaõõnsustes smuugeldama, koputajaid maha koksama ja alati meeles pidama, kellele nad kuuletuvad. Kui esialgne karistus tõotas tulla kaks aastat, siis vanglas teeb Jacob valikuid, mis viivad teda veel sügavamale sohu ning karistust pikendatakse kümne aastani.

Jacobit kehastab taani näitleja Nikolaj Coster-Waldau, keda filmisõbrad tunnevad teleseriaalist «Troonide mäng» Jaime Lannisterina. Viimased kuus aastat «Troonide mängus» kaasa löönud Coster-Waldau on Kingslayeri rolliga päris tugevalt ühte sulandunud. «Vangla valitseja» annab talle rolli, mis on vähemalt sama karm ja vägivaldne ning paljuski sarnase võimuihaluse ja perekaitsmise motivatsioonidega nagu Jaime Lannister. Coster-Waldau roll «Vangla valitsejas» tundub olevat küllalt hästi mõtestatud ning on saanud filmikriitikutelt nüüdseks omajagu kiitust.

Teisalt võib lavastajale ette heita, et ta on peategelase kõrval teised rollid natuke hooletusse jätnud. Kuigi suurepärased näitlejad, ei saa Lake Bell peategelase abikaasa Kate’ina või Jon Berntahl ühe jõuguliikmena ärateenitud ekraaniaega ja piisavalt põnevaid dialooge, et nad saaksid filmile mitmekihilisust juurde tuua.

Lavastaja Ric Roman Waugh’l on hinge taga kuus filmi, aga ennekõike on ta Hollywoodis tuntud kui kaskadööritrikkide tegija ning ta on osanud ka kõne all olevasse filmi lisada põnevust vaatemänguliste ja hea koreograafiaga võitlusstseenidega. Võitlusstseene ei ole liiga palju ja nad ei mõju ka klišeelikult, ent on piisavalt mõjusad, et filmi võib thrilleriks nimetada.

Waugh eelmine film «Koputaja» (2013) Dwayne Johnsoniga peaosas ei olnud väga hea ja jäi liiga lihtsakoeliseks, aga kui tema filmograafias veel veidi tagasi minna, siis «Felon» (2008) on film, mis suures osas käsitleb samu teemasid, mida «Vangla valitseja» on enda järada võtnud. Mõlemad linateosed näitavad, et ka tavalised inimesed teevad väga halbu asju ning püüdes ellu jääda, kaotavad oma inimlikkuse.

Hoolimata headest kavatsusest, muutub «Vangla valitseja» keskmes olev Jacob järjest jõhkramaks. Mõned teod, nagu näiteks sõbra tapmine autoõnnetuses, on nii hirmsad, et nende eest vastutajana ei olegi võimalik selle valuga toime tulla - kedagi teist pole süüdistada, kui ainult iseennast. Kuritööst tekkinud süümepiinad muutuvad karistusasutuse hallide seinte vahel tasapisi tuimaks raevuks. Vanglas saab Jacobist ellujääja ning peab ütlema, et kuigi filmi püandi reedab filmi pealkiri juba ära, siis on see sellegipoolest päris kenasti orkestreeritud lõpplahendus filmile tervikuna.

Oleme ikka kuulnud lugusid, kuidas filmitegijad ja näitlejad teevad hulle asju, et oma linateoste rollidesse paremini sisse elada. Waugh tegi samuti stsenaariumi kirjutamise ajal kodutöö ära ning käis vabatahtliku kriminaalhooldaja California vanglas gänge uurimas. Samuti on mitmed stseenid filmitud päris vanglates. Režissöör on hiljem öelnud kommentaariks, et kuigi vanglatöötajad kontrollivad uksi ja väravaid, juhivad gängid vangla elu ja seda ta soovis ka võimalikult elutruult oma viimases linaloos ekraanile tuua.

«Vangla valitseja»

USA 2017

Režissöör Ric Roman Waugh

Osades Jon Bernthal, Nikolaj Coster-Waldau, Lake Bell

Eesti kinolevis 14. juulist