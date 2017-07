Autohullude paradiis Haapsalus American Beauty Car Show'l

Kümnete teiste omasarnaste kõrval ühendab Haapsallu sõitnud rahvast – kellest suure osa moodustasid soomlased – elustiil, mis ulatub palju kaugemale mõnest toredalt veedetud suvepäevast. Hobiautondus, roki- ja vintage-eluviis, Ameerika hullus, teksad ja nahk, bluus ja kantri täidavad sellise subkultuuris elavate inimeste maailma iga päev, mitte ainult ürituse käepaela kandes. Just pühendumus teemale paistis läikivate autode ja ilusate naiste keskelt kõige rohkem välja.

Korraldajate sõnul viibis Haapsalus 1500 Ameerika autot, millest kõige uhkemaid ja erilisemaid – nagu näiteks 1968. aasta Chevrolet Camaro SS, 1959. aasta Ford Galaxie Skyliner ning publiku lemmikuks valitud 1929. aasta Ford Model A – võis lähemalt vaadata lossihoovi näitusel. Lincoln Continental, mille edasiarenduses omal ajal president J. F. Kennedy maha lasti, tekitas omajagu elevust isegi festivali päevajuhtidel Lauri Tõnspojal ja Margus Pildil, kes ei jõudnudki kokkuleppele, kas – kui nagunii surema peaks – oleks paremat viisi kui teha seda sellise laeva tagaistmel.

1960. aastate lõpu ja 1970. aastate alguse Ameerikas täiskasvanuks saanud beebibuumerite põlvkonda peetakse esimeseks maailmas, mis tundis oma autode vastu sügavaid emotsioone, tõelist armastust, mis ei ole Amreican Beauty külastajate jaoks kindlasti võõras tunne. Odav kütus, majanduskasv ja rahuaeg, mis vastandus veel teravalt meeles Euroopa sõdadele sajandi esimesel poolel, rääkisid kõik ilusate, säravate, luksuslike asjade kasuks.

Autoentusiastid muidugi oma voolujoonelisi, hirmkalleid, rehviläike ja vahaga tippvormi viidud masinaid nii ei kutsuks, aga seda ma tegelikult tahangi öelda. On vaja ülevoolavat heaolu, et inimesel jääks aega, vahendeid ning energiat armastada oma asju. Kauboikaabusid, juuksevaha, ja suuri saapaid kandvaid, rahuloleva näoilmega autonäituse külastajaid ühendaski minu arvates mitte ainult unistus mingist poliitikasse mittepuutuvast šovinistlikust vanaaegsest Ameerika elust, vaid siiras soov mitte muretseda argipäeva pärast. Kas see pole siis mitte põgenemise vorm, kui saab panna selga hoolega internetist või retropoodidest hangitud riided ja vanas linnas suurte autodega kruiisida, endal rehvipõletusest pulss kõrge?

Hobiautondus ei ole mitte ainult kallis, kuigi kallis on see esmajärjekorras. Võtame näiteks ühe vähestest Eesti omanikega autodest, 1972. aasta Cadillac Eldorado, mille haldaja pajatas mulle pikalt sellest, kuidas niisugusele autole ei tehta Eestis isegi mitte Kasko kindlustust, sest omal ajal kümnetuhandese romu restaureerimisse on investeeritud ligi 80 000 eurot, õnnetuse korral oleks selle töö taastamine ulmeline.

Ka vähemalt 35-aastast vanust kajastav vanasõiduki musta numbrimärki on Eestis keeruline kätte saada, aga enamiku aastast garaažis seisev hobiauto ei tohi ilma kalli ja keerulise ülevaatuseta teele minna. Nii et ainult rahast Ameerika autode jaoks ei piisa, on vaja tõsist tahtmist ja pühendumust, mida saabki sellistel üritustel imetlejate pilkude all välja elada.

Kahe päeva jooksul toimus ka eeskava, mis kahjuks eriti ei üllatanud. Väiksel laval esinenud burleski staarid Fay Loren ja Miss Betsy Rose pidid küllaltki ärajoonud pilkude all oma etteastet tegema. Veidral kombel oli üks emantsipeeruvamaid hetki kogu nädalavahetuse jooksul see, kui pitsi riietatud daamid said oma korsetid lahti haakida ning jälle vabamalt hingasid.

Pealava üks parimaid artiste oli Eesti koosseis Maryann & The Tri-Tones, mis stiilipuhta rockabilly ja suurepärase laulja Mariann Lantsiga ka kõige nõudlikumaid ajastufänne rahuldas. Kahjuks ei saa sama öelda veidi loiuks jäänud Ultima Thule kohta, kelle legendaarsed laulud ei jõudnud hõredale välismaisele publikule lihtsalt kohale. Peaesineja The Original Blues Brothers Band, kes kontserdi jooksul tõi lavale üle kümne pillimehe ja vokalisti, pani aga bluusiklassikutega autonäitusele ilusa punkti. Mida siis selliselt ürituselt üldse veel tahta, kui mitte vananevaid Ameerika pillimehi, kes räägivad rohelisest rohust ja säravast päiksest kaugel ookeani taga.

American Car Beauty Show

14.–16. juulil Haapsalus