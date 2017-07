«Hevikas ja punkar sõbralikult, näe, ulatavad teineteisele nüüd käe»

Kontserdil kõlasid kõik lood, mis olema pidid, puudu jäi vaid «Heavy metal wakes the beast», mille bänd on hiljuti ka oma ametlikuks tunnuslauseks teinud – aga puhuti pole seda mängitud juba varemgi. Herald näitas üles ka tõelist punkvaimsust, kui pärast festivaliaja ametlikku lõppu kell 00:00 kõlas veel lisaloona «Hevilihas» ning publikut ärgitati bänditelgi juurde jääma, et autogrammijagamist ja pildisessiooni korraldada. Turvameeste teatud meelehärmiks see ka õnnestus.

Teine päev algas vihase noore bändiga Intrepid, mis muusikaliselt jäi küll peamiselt 1980. aastate piiresse: vana kooli death metal. Tankisti liidrist solistiga bänd osutus üllataval kombel üheks festivali populaarseimaks – näib, et neil on tekkinud juba ustav järgijaskond. Jääb vaid soovida jätkuvat tuult tiibadesse, et lisaks neljaloolisele EP-le jõutaks peatselt ka täispikkuses plaadini.

Vahest kõige lahjema publiku toetuse pälvis räpp-metal'i punt Münster, mis näitab, et ilmselt ei ole Limp Bizkiti austajaid Eestisse kuigivõrd jäänud; või vähemalt ei käinud nad sellel festivalil. Vene keeles laulnud ska-punt Cube-A alustas samuti tagasihoidliku publikumenuga, kuid kontserdi jätkudes meelitasid nende tantsurütmid ja kohati pungilikki muusika lava ette arvestatava rahvahulga.

Tallinna mürarokibänd Zahir andis paljudele võimaluse end aktiivselt moššides välja elada, noortele punkaritele aga aeroobika- ja spordikavaga lava ees esineda. SS Robot oli vast ürituse kõige pungilikum bänd, mis ühtlasi jätkas ka Eesti pungi eripäraseid traditsioone: sõnum oli poliitiline, kuid erinevalt lääne pungist ka pigem patriootlik (ehkki irooniline). Rahva, eriti punkarite kaasaelamine oli maruline.

Punklegend Nyrok City esines eestikeelse kavaga, peamiselt niisiis uuemate lugudega. Noorem punkarkond oli eelmiste bändidega end ilmselt ära väsitanud, seetõttu võtsid nende asemel lava ees sisse koha vanema generatsiooni esindajad, kes samuti intensiivselt kaasa elasid.

Indie- ja alternatiivrokki viljelev kooslus Sibyl Vane pälvis samuti korraliku rahva poolehoiu, ehkki enamikus kuulasid seda «tavainimesed», kellest ilmselt paljud olid kohale tulnud järgmise bändi pärast.

Teisele päevale ja kogu festivalile pani väärika punkti Eesti punklegend (mis sest, et muusikaliselt ju tegelikult mitte väga) Vennaskond. Bänd ja selle ninamees Tõnu Trubetsky olid isegi üllatavalt heatujulised (vana kooli tegelastest olid kohal näiteks ka Allan Vainola ja Roy Strider) ning rahva kaasaelamine oli taas vägev. Vähemalt kontserdi alguses oli koos ka festivali suurim rahvamass, ületades suhteliselt tõenäoliselt ka Kurjami oma.

Ka Vennaskond näitas kontserdi lõpus üles punkvaimsust, kuna mitmed kõige suuremad hitid («Võluri tagasitulek», «Insener Garini hüperboloid») jäid publiku tungivatest nõudmistest hoolimata ette kandmata, selle asemel esitati rahvale uuemat kraami ning isegi sellise toreda loo nagu «Dollariaul» (teate ju küll seda meremehelugu, mida tavaliselt esitab VLÜ).

Üldiselt tore, et selline üritus toimub, toob kokku hevika ja punkari, subkultuuride integratsioon. Ning Lõuna-Eestis ei toimu sedalaadi üritusi just ülemäära palju. Tulevikku võiks sel üritusel minu arust küll olla.

Punk & Rock

14. – 15. juulil Tartus