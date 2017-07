Ooper, mis poeb naha vahele

Kui Ivan Julm Liivi sõja ajal Mandri-Eesti peaaegu maatasa oli teinud ja kohalikud tšuhnaad maha nottinud, asustasid mandri noodsamad vanade paganate ja nunnade järeltulijad Saaremaalt. Pireti (õigemini Birgitta) ja Tõllu (õigemini Tölpa) järeltulijad oleme kõik, Kalev, Linda ja nende lauavedajast poeg kaasa arvatud. Keegi peab lunastama esiisade patud. Verest punase mere ja põletatud maa. Puud, jänesed ja hülged üksi ei saa hakkama. Vaja on suure talu perenaisi, kalamehi ja õllepruule.

Kuidas see kõik ooperisse panna? Selleks tuleb tunda ussisõnu. Kui mingi imelik jõud viib kokku helilooja, kirjaniku ja luuletaja, kes kõik seda kunsti valdavad, tuleb olla valmis kõigeks. Et Rein Rannap, Andrus Kivirähk ja Wimberg midagi koos teevad, on veidi ootamatu. Et sellest veel ooper saab, on veel ootamatum. Kui aga mängus on Rannapi käsi, on selge, et ette on võetud suurelt.

Tõeline teatrirahvas

Mis ei ole ootamatu, on see, et sellised suured asjad tehakse Eestis ära. Ühiskondi, kus iga inimese kohta tuleb aastas rohkem kui üks teatrikülastus, ei ole maailmas just palju. Veel vähem on riike, kus 1,3 miljoni elaniku kohta on kaks professionaalset muusikateatrit koos balletitruppidega. Riike, kus peale selle pannakse mahajäetud küünis või tehasehoones püsti tuhandeid piletiostjaid ligimeelitavad projekte, mis eiravad kunstide piire, on ainult üks.

Ooperifestivale on maailmas palju. Selliseid, mis vahendavad professionaalseid teatreid ja on samas ka ise produtsendiks, eriti palju ei ole. Veel vähem on neid saartel, kus elab alla poolesaja tuhande inimese ja millel täismõõtmetes lennuvälja olemasolust hoolimata sisuliselt pole lennuühendust, kuid kus sellegipoolest müüakse festivalinädalal kalli hinnaga maha 7–8 täismaja, 2200 kohta igaüks.

Seejuures pole tavaline, et kallist piletihinda maksnud publik näitab oma rahulolu ebaeestlasliku avatusega välja ja tegijad ise jäävad rahule ning kiidavad üksteist. Jääb vaid oodata, millal astuvad areenile need sulesepad, kelle suurim mure elus on see, et mälestus loojatest on visa kustuma. Viimane nähtus ei ole paraku ebatavaline.

Saaremaa ooperipäevad on üks võimas ettevõtmine. Eesti Kontsert nende korraldajana on vahendanud meile maailma muusikateatri koorekihti. Hea programm ja tasemel korraldus on selle festivali juures juba harjumuspärane. Nagu ka see, et kunsti vahendamise kõrval muututakse ise produtsendiks. Aga selleks ju Eesti Kontsert ongi ja selleks maksumaksja teda toetab. Meil on õigus seda talt nõuda. Aga keegi ei keela ju Eesti Kontserti õnnestumiste puhul kiita. Ehkki meie inforuumis on hea sõna ebatavaline ja harjumatu.

Selle aasta ooperipäevade jaoks autoritelt tellitud «Nurjatu saar» on aga ikkagi midagi üsna erilist ja seab lati kõrgusele, mille ületamine on keeruline. Hea töö, Eesti Kontsert!

Kiiksuga lugu, Kivirähkile omane. Saaremaad valitseb jõhkardist viikingipealik Rullo (Marko Matvere), kes on teinud oma käsutäitjaks vanapagan Uude (Tõnis Mägi) ja tulehaldjas Lauritsa (Markus Teeäär). Rullole taob mõõku tõbine sepp Vesse (Ott Lepland). Nende toel seilab Rullo üle mere, röövib kloostreid ja toob Saaremaale orjaks nunni ja munki.