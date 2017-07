Dirigent Daniel Barenboim hoiatab äärmuslikkuse ja isolatsiooni eest

74-aastane Barenboim, kes on üks tuntumaid klassikalisi muusikuid maailmas, sõnas, et isolatsioon teeb ta murelikuks ning peamise probleemina näeb ta puudulikku haridust, eriti muusika valdkonnas.

Ta märkis, et enam ei õpetata seda, kes me oleme, kes on inimesed ja kuidas inimesed peaksid üksteisesse suhtuma.

Barenboim sündis Buenos Aireses, kolis hiljem Iisraeli ning valis BBC Promsi kontserdi jaoks ainult inglise heliloojate loomingu, mida esitas saksa orkester. Sellega demonstreeris Barenboim, kuidas muusikud ei ole rahvuse kesksed. Euroopa riikidel on ühine euroopa kultuur, mitte vaid ühine rahaühik. Ja selle ühise kultuuri sees on palju kultuurilist rikkust, kuid sellest saab aru vaid haridusega.

Lühidalt mainis Barenboim ka religioosset fundamentalismi, pidades sellega võitlemise parimaks relvaks samuti haridust. Radikaalse religiooni vastu ei saa võidelda ainult relvadega, vaid ka humanismi ideedega.