Kõrgkultuurina turundatud muusikaline kitš

Tegelased on üheplaanilised ja plakatlikud, ilma siseelu (sh sisemiste konfliktide) ja sisemise arenguta. Neist ainsana läbib teose käigus psühholoogilise muutuse Lenna Kuurmaa kehastatud Hallatüdruk, ja seda koguni kaks korda, kuid need mõlemad on nii sõnalises kui ka muusikalises dramaturgias suureks mängimata. Wimbergi libreto on ladus ja lauldav, ent kaugeltki mitte sedavõrd sõnaosav ning vaimukas nagu suur osa tema kirjutatud lasteluulest (võimalik muidugi, et seekord temalt krutskeid ei tellitudki).

Rein Rannap rõhub heliloojana rokkbändi ja orkestri kooskõlale, mille muusikud Martin Sildosi juhatusel hea hoo ja energiaga publikuni tõid (ehkki helivõimenduse tugevus oli rokiklubi karastuseta publikuliikmetele kuuldavasti liiast). Muusikalised ideed, meloodiad ja karakteriloome on «Nurjatus saares» uputatud kitši, detsibellidesse ja rokkooperi klišeedesse. See on muusikadraama inimestele, kes ei kuula, väärtusta ega ilmselt ka vaja muud muusikat kui see, mida mängitakse kommertsraadiojaamades ja Eurovisioni-tüüpi telesaadetes. Mis on loomingulise ambitsoonina täiesti aktsepteeritav muusikali, ent mitte ooperi puhul.

Muusikali väärtust võib muu hulgas mõõta nende laulunumbrite hulgaga, mis suudavad vajadusel läbi lüüa ka iseseisva poplauluna. «Nurjatus saares» jäi mulle selliseid teose ühekordsel kuulmisel kõrva vähemalt üks: Kristel Aaslaiu teises vaatuses artistikult esitatud «Annan vastu vahtimist». Lummav oli Hallatüdruku ja Vesse armudueti hääleseade.

Üsna ühtlase nivooga paatosliku glasuuri alla uputatud muusikamassiivi tõid tervitatavat vaheldust Rullo tegelaskujule kirjutatud süngema alatooniga saated ja funky’lik võrgutuslaul ning Lauritsa tegelaskuju rokkiv partii, milles leidus ka rahvamuusika elemente (minu jaoks peitub rahvamuusika vähese kasutamise faktis selle mütoloogiaainelise teose kaotsiläinud võimalus püüelda suurema isikupära ja mõjuvuse poole).

«Nurjatu saar» ägab oma liigse pikkuse all (koos vaheajaga 3,5 tundi), mida teose sisuline ja muusikaline dramaturgia oma primitiivsuses kuidagi õigustada ei suuda. Laulunumbrid on üsna eranditult ilma mõjuva arenguta ja võinuksid seega olla sootuks lühemad.

Solistidena astusid üles eri taustaga (blues, hard rock, country rock, folk, metal, pop, electro pop) poplauljad. Kõik olid sümpaatsed, võimekad ja selge diktsiooniga, kuid minu silmis suutis end laval tõeliselt huvitavaks laulda ja näidelda üksnes Marko Matvere (tema rollitäitmise teeb iseäranis tähelepanuväärseks asjaolu, et negatiivse karakteri kehastamiseks pidi ta muuhulgas seljatama omaenese positiivse kuvandi ja aura – saavutus, mis polnud omal ajal jõukohane isegi Georg Otsale). Kõik head tegelased tundusid igavad, esiemen armastusliin (Hallatüdruk ja Vesse) oli ühtaegu nii ebahuvitav kui ka ebausutav, teine (Birgitta ja Vesse) mõjus armastusliini paroodiana.

Vahur Kelleri lavastuses oli hoogu ja mastaapsust, ta kasutas ära nii Kuressaare pop-up-oopermaja saali laiust, sügavust kui ka kõrgust. Kunstnik Jaanus Laagriküll oli lavaruumi leidlikult ja efektiivselt liigendanud valgete langevate kangastega, mis toimisid ühtlasi tänuväärt pinnana videoprojektsiooni tarbeks. Visuaalset dünaamikat tõid lava tagumises alaosas pakinenud ekraanil jooksnud Taavi Varmi loodud eklektiline videograafika ja Margus Vaiguri jõuline, ent tundlik valguskujundus. Iseäranis efektne oli live-videopildi close-up-kaadrite kasutamine kujunduselemendina.

Lavastuse pealispinnal andis tooni veider kihistus (nt ülevõlli värvikirevus, camp-koreograafia, stiliseeritud kuused, mudilasteatri stiilis jänesed ja hülged), mis kõikus kuskil lapsemeelse sürrealismi ja tahtmatu kitši vahelisel eikellegimaal.

Minu silmis võtisid selle teose koguterviku kujundlikul moel suurepäraselt kokku finaali videograafikas pisut sihitult sinka-vonka üle noorest heinast rohetava põllu riburada sõitvad traktorid. «Nurjatu saar» laperdab ja loperdab üle lava lennates päris kõvasti, ent veab end vähenõudliku popesteetika, glamuursete osatäitjate, lavastusliku hoo ja detsibellide kaasabil võidukalt finišisse, pälvides minu nähtud etendusel (15.07) publiku marulised ovatsioonid. Sest eks ole ju tore, kui ooperilavalt räägitakse sinuga samas keeles kui kommertsraadiojaamade eetrist...

Eesti Kontserti ja Saaremaa ooperipäevi tahan aga kiita, et juba teist aastat järjest peeti vajalikuks ja võimalikuks tuua gastrollide vahendamise kõrval suures ooperitelgis omaproduktsioonina välja täispikk uus algupärand. Loodan väga, et see traditsioon jätkub ja edaspidi juba teostega, mida võib žanriliselt õigustatult ooperiteks klassifitseerida.

Rein Rannap «Nurjatu Saar»

Etendused 14. ja 15. juulil Kuressaare lossi ooperimajas

Lavastaja Vahur Keller

Libreto, laulutekstid: Andrus Kivirähk, Wimberg

Osades Marko Matvere, Tõnis Mägi, Ott Lepland, Lenna Kuurmaa, Andrus Albrecht ja Kristel Aaslaid