Isegi parem kui porno

Viimaseks jääva hooaja avaepisood algab veriselt. Hannibal Lectorina enda tapetud Walder Frey (David Bradley) nahka pugenud Arya Stark (kurjakuulutav nooruke Maisie Williams) mürgitab kättemaksuks saalitäie kaabakaid, kes on reetlikult tapnud tema sugulased. Vastu ootusi jäävad need aga selle episoodi ainsateks värsketeks laipadeks. Sissejuhatus on sünge ja suurejooneline, edasise tunni jooksul saavad ekraaniaega kõik põhiliinide tegelased.

Huvitaval kombel on paljud põhilised tegevusliinid naiste kanda. Võimukate, kavalete ja sihikindlate naiste. Ajastu märk? Ka tänavuse telehooaja kaks teist tähelepanuväärset sarja, «Feud» ja «The Handmaids Tale» keerlevad puhtalt naiskarakterite ümber.

Pinget hakatakse vaikselt üles kruvima, närve tasapisi pingule kruttima. Meenutused ja vihjed.

Lohede ähvardav lend, laevapurjede kurjakuulutav plagisemine, kindlusetornid küünivad ähvardavalt pilvepiirini. Hautakse kättemaksu ja tehakse vallutusplaane. Vanad võlad ootavad klaarimist, verised arved tasumist, intressid sissenõudmist. Kõik valmistuvad millekski. Nii nagu peab.

Silmatorkav on kaameratöö, mis on muutunud kohati suisa kunstiliselt eksperimenteerivaks. Parim tunnistus sellest on stseen, milles näidatakse Tsitadellis teenivat Samwell Tarlyt (John Bradley), kelle tolmuste raamatute, toidukausside ja siibritega täidetud monotoonseid päevi antakse edasi sarjale uudse pildikeelega.

Nii et algus on paljutõotav. Ainus küsitav hetk, mis muide vihastas välja ka sarja tulised fännid, saabus koos poppfolkari Ed Sheerani imalavõitu etteastega. Tegelikult võis aga sellegi ära kannatada. Kindlasti kohtab ees ootavate episoodide puhul märksa tüütumaid tegelasi. Kriitikalaviini alla sattunud Sheeran aga oli päriselus sunnitud isegi oma Twitteri konto kustutama ning hakkas hoopis Harry Potteri seiklusi lugema.

George R. R. Martin raamatutel põhineva sarja tegevus on raamatutest ette jõudnud, nii et hetkel pole aimugi, mida teleekraanilt oodata võib. «Troonide mängu» viimases hooajas on 13 episoodi. Seitse linastuvad eeloleval suvel, kuus aga alles järgmisel aastal. Eesti vaatajad saavad näha uut episoodi Foxi kanalilt esmaspäeviti kell 22 ehk veidi vähem kui 24 tundi hiljem, kui see jõuab ekraanile USA-s telekanalis HBO. Seitsmenda hooaja avaepisoodi esilinastuse ajal vähenes uudiste andmetel üle maailma isegi pornosaitide külastatavus.

«Kas hakkame siis pihta?» küsib avaosa lõpus otsustavalt Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). «Troonide mäng» läheneb lõpule, aga see lõpp tõotab võimas tulevat.