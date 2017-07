Kogutakse toetusi Margus Karu lasteraamatu väljaandmiseks

Margus Karu oli pikalt töötanud käsikirja kallal, millest saanuks illustratsioonide küllane ning unenäoline lasteraamat. Grupp Margus Karu lähedasi on nüüd koondunud, et teos välja anda. Raamatu illustraator on Britt Samoson, kes oli Margusega juba pikalt raamatut ühiselt kokku pannud.

Raamatu müügist saadav tulu läheb loodavasse Margus Karu sihtasutusse, mis suunab tekkinud vahendid heategevusse. Luuakse Margus Karu fond, mis hakkab iga-aastaselt välja andma noore talendi auhinda ning toetama vaimse tervisega seonduvat teavitustööd.

Margus Karu (11. 09. 1984 - 05. 06. 2017) oli eesti kirjanik, kelle sulest on pärit romaanid «Nullpunkt» ja «Täna on täna ja forever on forever».

Margusest jäi maha lasteraamatu käsikiri «Hobuse Henry Unenägu». Tegemist on teosega, milles peategelane Henry kohaneb eluoluga teiste loomade seas. Raamatu jooksul juhtub Henryga ridamisi seikluslikke sündmusi ning Henry avastab enda jaoks täiesti uue ja müstilise maailma. Sealt leiab ta eluks lusti ja enesekindlust, õpib suuremalt unistama ja endale truuks jääma. Metafooride küllase teosena sobib raamat ka noorukitele ning täiskasvanutele, kes võivad sellest leida inimolemust illustreerivaid kujundeid ning viiteid väljakutsetele, mida elu pakkuda võib.