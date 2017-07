Pianist Age Juurikas pühendas uue muusikavideo Vardo Rumessenile

Age Juurikase sõnul ei olegi seda Tubina klaveriteost väga palju avalikult esitatud. «Tegemist on keerulise teosega, seetõttu on see jäänud ka varju. Minugi jaoks ootas see oma aega, kuigi Rumessen soovitas tungivalt see repertuaari võtta,» ütles Juurikas Postimehele. «Rumessen on mind palju aidanud ning seetõttu otsustasin video temale pühendada.»

Video on salvestatud sümboolselt Tubina saalis Tartus möödunud aasta oktoobris. Helirežii on teinud Urmas Taniloo.