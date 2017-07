Tänavune Ostrova festival jääb viimaseks

Kord aastas on toonud paljude teed Lõuna-Eesti tillukesse Ostrova külla, kus seitsme aasta eest tõmmati uuesti käima piirkondlik kultuurielu, vahendas ERRi uudisteportaal.

«Tartust allpool tol ajal muusikaüritusi väga ei olnud või olid mingisugused sarjad lõppenud, aga kuna ise oleme keskmisest suuremad muusikatarbijad, siis oli esimene kirg kohe see, et kindlasti peame siia muusikat ja elu tooma,» selgitas korraldaja Neeme Tulp.

​Korraldaja sõnul on festival hakanud ennast kordama, lisaks on tabanud teda uus kirg. «Me oleme siin käima lükanud marjakasvatuse, eelkõige mustsõstrakasvatuse, nii et ma usun, et juba mõne aasta pärast Eestimaa saab sõstraid ja nende tooteid,» ütles Tulp.​

Kahe päeva jooksul astub Ostrovas festivalil üles enam kui 15 artisti, kelle seas nii traditsioonilised leelokoorid kui ka Dagö, Aplesin, Shanon ning oma Setomaa debüüti tegev Winny Puhh.