Kinos Sõprus linastuvad Fotokuul pildifilmid

«Kujutledes kohti» on kollektsioon uuematest ja vanematest audiovisuaalsetest töödest, mis mõtestavad «koha»kontseptsiooni keele, identiteedi ja mälu mõistete kaudu. Filmid avavad vaatajale rabavalt ilusaid ja isiklikke otsingud juurte ja kuuluvustunde juurde. Need provokatiivse visuaalse keelega filmid saadavad vaataja läbi võõraste maailmade ja välismaiste linnade, tutvustades kohalike inimeste kollektiivsete mälestuste ja isiklike unistuste universumeid. See valik kombib poeetilise ja performatiivse kaameratöö piire, näidates ruumi, arhitektuuri ja inimkeha vahelisi suhteid. Kolmel õhtul kinos Sõprus aset leidev filmiprogramm loob dialoogi publiku ning nii tuntud kunstnike kui ka noorte filmitegijate vahel.

Osalevad kunstnikud: Rebecca Jane Arthur, Ruben Bellinkx, Manon de Boer, Josef Dabernig, Lydia Debeer, Mattijs Driesen, Beatrice Gibson, Fairuz & El Moïz Ghammam, Aglaia Konrad, Els Opsomer, Adrian Paci, Anri Sala, Christina Stuhlberger

Filmiprogramm on jagatud kolmeks alateemaks. Igal õhtul on kohal üks filmide autoritest.

27.09 kell 21.00 «Arhiskulptuur», külaline Ruben Bellinkx

04.10 kell 21.00 «Kuuluvus», külalised Rebecca Jane Arthur ja Christina Stuhlberger

18.10 kell 21.00 «Linnade kollektiivne mälu», külaline Mattijs Driesen

Ingel Vaikla on fotograaf ja filmitegija, kes elab ning tegutseb Tallinnas ja Gentis. 2012. aastal kuulus Ingel loomingulisse meeskonda, kes esindas Eestit Veneetsia Arhitektuuribiennaalil projektiga «How Long Is the Life Of A Building?». 2015. aasta veebruaris esilinastus Vaikla dokumentaalfilm «Majavalvur», mida on näidatud mitmetel rahvusvahelistel filmifestivalidel ning näitustel. Vaikla tegeleb oma loomingus peamiselt arhitektuuri ja selle kasutaja vaheliste suhete mõtestamisega ning arhitektuuri representatsiooniga kaamera-põhistes meediumites. Vaikla on kureerinud mitmeid arhitektuuritemaatilisi filmiüritusi nii kinos Sõprus (Living Architectures filmimaraton) kui ka Rahvusvahelise Sisearhitektuuri Sümpoosion SISU raames.