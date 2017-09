Nähtamatuna valjult vaikides suures plaanis – Aarne Üksküla 80

Ega need sünnipäevanumbrid ja nende tähistamised ju väga olulised olegi. Tähtis on, et ühe rahva jaoks olulistest nähtustest tuleb taas ja taas kõnelda, tuleb meeles pidada, et oleks mälus. Kirjanikega on selles suhtes lihtsam, näitlejatest peavad teised rääkima. Etteruttavalt tuleb öelda, et lippudega vehkimist ma päris ära hoida ei suuda. Sellel on omad põhjused ja need põhjused – nagu me kõik väga hästi teame – on kinni Ükskülas endas. Oma põhjus on ka sellel, miks siinse sünnipäevakringli kannab ette Ükskülaga isiklikult vähe kokku puutunud teatriuurija, kuid sellest sõnavõtu lõpus.

Mul on harukordne võimalus esineda südamerahuga laialt levinud ütlusega, mis ainult väga väheste puhul ei muutu klišeemaiguliseks õõnsuseks. Mõstagi on üks selliseid Aarne Üksküla ja lause ise näeb välja nii: ütlen Üksküla – mõtlen teater, ütlen teater – mõtlen Üksküla. Ja see pole veel kõik (pagan, lipud lehvivad juba sõnavõtu alguses). Oluline on see, et see «ütlen-mõtlen»-värk ei puuduta ainult teatri või kinoga lähedalt seotud inimesi, vaid Üksküla on (eesti) teatri (tegelikult üldse laiemalt näitlemiskunsti, laval olemise kunsti) sünonüümiks laiadele massidele.

Aarne Üksküla teab noor ja vana, loll ja tark, hea ja kuri. Aga mida ta siis nii väga teinud on? Ei midagi erilist. Ta on lihtsalt oma teatri-, tele-, filmi- ja raadiotööde kaudu ehk oma loomingu kaudu muutnud – ja seda pika aja jooksul – meie elu väärilisemaks, toekamaks. Seda on tundnud ja tunnevad ka edaspidi nii maamats kui linnalits, nii patoloog kui paadialune. Kes seda pealtnäha paradoksaalset fenomeni ei usu, tehku kiire tänavaküsitlus.

Hetk Mikk Mikiveri 1991. aastal Eesti Draamateatris esietendunud lavastusest «Elu teatris», Aarne Üksküla kehastada oli vanema näitleja, Roberti roll. / Gunnar Vaidla.

Paradoksaalne on seegi, et laval ja ekraanil Üksküla justkui ei teegi midagi, lihtsalt on. Kui Üksküla 1961. aastal lavakunstikateedri esimese lennu lõpetas ja kutselise näitlejana Rakvere teatrisse tööle asus, mõjus ta oma mängumaneeri poolest lausa uudselt, oli ajast ees. Aeg on muutunud, aga Üksküla mäng on 50 lava-aasta jooksul jäänud põhilises endiseks. Ja see töötab ju ikka! Kriitik kirjutas Ükskülast kateedri diplomilavastuse «Kaks värvi» kontekstis: «Tore puhtus, sirgjoonelisus tunnetes, kättevõidetud julgus. Üksküla on väga sügava mõttega näitleja, tema esituses on iga tekst kui ka alltekst väga arusaadav ja lihtne.»

Üksküla kolleeg Ingo Normet meenutas kümme aastat tagasi emotsiooni, kui nägi ühest kinokroonikast katkendit nimetatud lavastusest: «Oli meeletu surumine, paksud grimmid, paks karakterimängimine, ülemängimine tänapäeva mõistes. Ja korraga ütleb üks noor mees midagi oma häälega, mõeldes asja sisule, mitte följetonistlikule vormile. Tekst oli jamps, aga mees ise pälvis tähelepanu. See oli Aarne Üksküla. Justkui eile filmitud, tema väljendusvahendid on sedavõrd ehedad, muutuvad, puudub ülemängimine, paks teatraalsus.»