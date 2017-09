Maailma hõivatuim naisdirigent taas kodumaal

Eesti esiettekande saab Erkki-Sven Tüüri teos «Sow the Wind…». Teose pealkiri «Külva tuult...» on pärit paljudesse kultuuridesse imbunud vanasõnast «kes tuult külvab, see tormi lõikab», mis pärineb algselt Vana Testamendi Hoosea raamatust.

Helilooja Erkki-Sven Tüüri sõnul lõikab just meie põlvkond praegustel turbulentsetel aegadel põlvkondi tagasi külvatud tuulte tormiseid vilju. «Vaadates globaalseid kliimamuutusi, äärmusliikumiste raju tõusu ja rahvaste massrännet, siis need protsessid on kõik seotud omal ajal tehtud läbimõtlematute otsustega. Teose muusika ei ole loomulikult nende protsesside otsene kirjeldus, kuid need on teemad, mille peale olen viimasel ajal väga palju mõelnud,» rääkis Tüür.

2015. aastal valminud teose on autorilt tellinud maailma juhtivad orkestrid Viini Sümfoonikud ja Pariisi Orkester.

Viinist saabub Tallinna esinema lauljatar Annely Peebo. Koos ERSOga esitatakse Wagneri vokaaltsükli «Wesendoncki laulud». Keelatud armastusest sündinud teos on täis valu ja selle nautimist. Wagneri muusika ja tema metseeni naise loodud luule on lootusetu suhte valuline vili.

Lisaks on kontsertide kavas J. Brahmsi Süfoonia nr 2 D-duur op. 73

Kontserdid toimuvad homme kell 19 Pärnu kontserdimaja, reedel kell 19 Estonia kontserdisaalis ja laupäeval kell 19 Vanemuise kontserdimajas.