Täna ilmub Rein Raua uus romaan «Kell ja haamer»

Teose viis tegevusliini kirjeldavad inimsaatuste põimumist Undivere mõisas aastakümnete jooksul. Mõisa lugu saab alguse seal elava maailmaränduri Otto von Dodeckeriga 19. sajandil ning jutustab seal toimuvast ajal, mil seal oli lastekodu ja kui kolhoosi kontorina tegutsenud mõis restaureeriti.

Romaani tegevusliinid ulatuvad välja aastani 2016, kui seal oli alustamas tööd Dodeckeri kunstikogusid eksponeeriv muuseum. Eri ajastute kaudu tuleb tasapisi välja, et mõisas on toimunud midagi kahtlast, ja kuidagi on see seotud iidse mänguga, mida majas on aastasadu mängitud.

Esmaesitlusel vestleb autoriga Asko Künnap, kes on ühtlasi ka raamatu kaanekujunduse ja kaunite illustratsioonide autor. Esitluse ajal on raamatut võimalik osta 15% soodsama hinnaga.

Rein Raud on eesti kirjanik, kultuuriteoreetik, japanist ja endine Tallinna Ülikooli rektor. Eesti Päevaleht valis ta 2015. aastal Eesti mõjukaimaks inimeseks hariduse ja teaduse valdkonnas. Tema eelmised ilukirjanduslikud teosed on «Täiusliku lause surm», «Rekonstruktsioon», «Hotell Amalfi», «Vend», «Hector ja Bernard», «Ratsanik Melchior», «Vanem, paksem, tigedam» ja «Kaupo».