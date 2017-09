Sonaat pillile, mida ei ole olemas, ja veel muusikat

Pealkirja seletuseks

Schuberti «Arpeggione» oleks pelgalt muusikaajalooline kurioosum, kui mitte tšellistid seda vähese kohandamisega sageli ette ei kannaks. Ligi 200 aastat tagasi konstrueerisid Viini pillimeistrid Johann Stauffer ja Peter Teufelsdorfer midagi kitarri ja tšello ristandi taolist. Kuuekeelse pilli häälestus oli kitarrilt (E–A–d–g–b–e'), mänguviis aga tšellolt – poognaga ja pill põlvede vahel.

Oodatud populaarsust ei tulnud ja leiutis vajus unustusehõlma, kuhu see olekski jäänud, kui mitte suur meister Franz poleks spetsiaalselt sellele pillile sonaati kirjutanud. Sest ühtegi omaaegset arpedžioonet ei ole meie päevini teadaolevalt säilinud.

Ka sonaat jäi pikaks ajaks tundmatuks ja kirjastati alles pool sajandit hiljem ning sellest ajast on seda ette kandnud eelkõige tšellistid, kuid seda on seatud ka vioolale ja eks tänapäeval mängitakse kõike kõigil pillidel – kättevõtmise asi.

Muusika on võluv, viib kaasa... No mis siin rääkida – Schubert ju! Muusikariistade ükssarve ehk müütilise kadunud pilli konstruktorite mõte oli lisada poognaga mängitavale pillile kitarrile omast arpedžeeritust ehk akordi mängimist nii, et noodid kõlavad kiiresti vahetult üksteise järel, kas nii-öelda alt üles või ülalt alla.

Nende kõlade efektist läks kõnealusel kontserdil osa kaduma – kuigi mitte muusikalises mõttes –, sest palju kiidetud barokksaal ja võimas pill, heast mängijast kõnelemata, ei pruugi alati ja kõiges kokku sobida: see, kuidas kaja nii mõnegi arpedžo nahka pani, meenutas tuntud sümbolit-kujundit sellest, kuidas madu oma saba sööb. Aga nagu öeldud, muusikat tervikuna mõjutas see vähe.

Pillist

Raske uskudagi, et XVII sajandi tšello on meie päevini tervena säilinud – kui mõelda, mis kõik võib õrna asjaga juhtuda! Vana tervena säilinud Itaalia pill on alati väärtuslikum kui ükskõik kui hästi remonditu ja see väärtus väljendub mõistagi kõlas, mitte meistri nimes ning aastaarvus. Kuulsa Cremona meistri Francesco Ruggieri (1630–1698) tšello (1674) on just selline ja Saksa Muusikaelu Sihtasutus andis selle õigel ajal õigele mehele mängida. Gott sei Dank! Suur pill – suur kõla (kui hästi mängida).

Ka paljud muusikasõbrad ei tea, et keelpillimängus on vasaku käe töö – selle käe, mille sõrmed lippavad keeltel – võrdlemisi lihtne osa. Poognakäsi peab aga õppima, omandama ja harjutama mitu korda rohkem mänguvõtteid ja enamik neist on sellised, mida isegi suured meistrid ei oska sõnadega seletada... Seesama Saksa sihtasutus on Marcel Kitsele mängida andnud ka väga hea poogna, tegijaks Prantsuse meister Victor Fétique (1872–1933). Siit algabki täiesti uus jutt.

Nimelt oli saal sel korral üles seatud nii-öelda ristipidi ja mõistagi oli köitev – kuigi viimasest publikureast, aga ikkagi vähem kui viie meetri pealt kahe tehniliselt nõudliku teose ettekannet peale kuulamise täpselt vaadelda.

Pidin korduvalt silmaga kõrvale tuge otsima: kas tõesti on poogen nii pikk? Kas tõesti jätkub poognat veel fraasi lõpuni?! Ja veel kümme küsimust spetsiifiliselt poogna teemal. Pillist ja poognast üksi ei aita, mängumees peab vali olema. Kuigi, nagu armastas öelda suurepärane viiuldaja Jossif Šagal: hea pill mängib ise, sa seisa ainult juures...