Rahvusooperi uus hooaeg tuleb rahvuslik

Rahvusooper Estonia äsja alanud 112. hooaeg on vähemalt uuslavastuste osas pühendatud peaaegu tervenisti Eesti Vabariigi peagi kätte jõudvale 100. sünnipäevale. Kui teatri senise ajaloo jooksul on nii mitmedki kriitikud kui ka valvsamad publiku seast kurtnud sageli eesti algupäraste muusikadraamade vähesuse (või ka kohatise puudumise) üle teatri repertuaaris, siis nüüd saab see defitsiit ületatud.