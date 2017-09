Eesti kunstioksjonite kõigi aegade kümme kalleimat teost

8. Konrad Mägi. «Itaalia maastik».

1922–1923. Maal. 85,5 X 62,5 cm

Müüja: Haus Galerii

Müüdud: 2008

Hind 73 498 eurot

Konrad Mägi. «Itaalia maastik». / Repro

Võib vaid ette kujutada seda õnnetunnet, mis valdas Mäge 1920. aastatel Itaaliasse jõudes. Valgus, värvid, kontrastid haaras selle loomu poolest maastikumaalija kohe jäägitult endasse. Fridebert Tuglas kirjutab Mäe kohta 1925. aastal, et «suure sammu oma arenemises edasi tegi ta alles paari aasta eest, Itaalia-reisil. Nüüd näis ta viimaks olevat täisküps meister, mitte enam meie koduste nõuete kohaselt, vaid juba euroopalises ulatuses – paraku, nii hilja! /---/ Just maastikumaalijana suutiski Mägi end väljendada täisküpsena ja täies ulatuses. Just maastikes leidis ta lõpuks ka tee pinnalt sügavusse, leidis väljenduse oma sisemisele minale». Töö on tõenäoliselt valminud algsete visandite põhjal hiljem koduses ateljees, millele viitab kompositsiooni läbitöötatus ja -mõeldus. Mägi on tõepoolest muutunud tunduvalt harmoonilisemaks, värvide kooskõla on selgem ja konkreetsem, vormid kasvavad teineteiseks üle sujuvamalt. See on justkui absoluutne elujaatus, harjumatult rõõmus ja optimistlik ning siit puudub veel ka see saatuslik noot, mis tumestas kunstniku hilisemaid töid.

9. Konrad Mägi. «Naise portree».

1922–1924. Maal. 68 X 55 cm

Müüja: E-Kunstisalong

Müüdud: 2008

Hind: 64 551 eurot

Konrad Mägi. «Naise portree». / Repro

Mägi värvitundlike loodusvaadete kõrval moodustavad eraldiseisva ning erakordselt huvitava lehekülje naisportreed. Kunstikriitik Johannes (Hanno) Kompus on selle kohta kirjutanud: «Sootu iselaadilise ilma avab meil Mägi omis portreedes, laseb meid aimata tundmatuid, salajaid jõudusid, mis inimese hinge hämarustes algusest saadik tegutsevad, hirmutades ja kuritegudele ahvatelles, sundides ja valitsedes kui orjaperemees, ja ommeti ka ekstaase kinkides, mille kõrval «terve mõistuse» «mõistlikud» lõbud on nagu igavuse haigutus; jõudusid, mis nõidasid sünnitanud ja pühasid, kõrtsi ajanud ja kloostri...» Portree viljelemist peetakse sageli üheks meistri tunnuseks. Vähe on kunstnikke, kes suudavad lisaks välistele omadustele tabada ka portreteeritava karakterit ning siseilma. Selle jäädvustamiseks ei piisa ainult heast käest, vaid see nõuab kunstnikult ka vaimset küpsust. Ehk ei tasugi vaadeldavast portreest otsida vastuseid kujutatud naise, vaid pigem kunstniku enese kohta. Töösse on põimunud teatav melanhoolsuse noot, mis oli omane ka Mäe enese olemusele.

10. Konrad Mägi. «Capri».

1922. Maal. 56 X 68 cm

Müüja: Haus Galerii

Müüdud: 2004

Hind 64 295 eurot

Konrad Mägi. «Capri». / Repro

Capri oli Mäele «uute maaliliste muljete allikaks», erakordne, suurejooneline, seninägematu. Mägi maalib üle tüki aja südamest ja hingega, juba tükk aega planeeritud välismaareis on ennast lõpuks ometi kuhjaga ära tasunud. Saarel viibides keskendub ta peamiselt öistele või õhtustele motiividele, kus värvid on muutunud mahlakamaks ning sügavamaks, kus valgus meenutab veini ning kogu miljöö on jalustrabavalt romantiline. Suurem rõhk arhitektuursetele objektidele on seletatav valgete müüridega, mis õhtu saabudes hakkasid salapäraselt kumama. Mäele asetatud hoonele eelneb künklik maastik, mille värvimosaiigi jõulisus ning pintslilöögi vabadus on kordumatud. Läbi tume- ning heleroheliste künkalappide, läbi punakalt hõõguvate puude ning kollaste ja lillade täppidega ergastatud puhmaste jõuab pilk liigendatud müürini, selle taga kasvavatele kummalistele puudele ning lõpuks öötaeva põhjatu siniseni.

Fotode ja töökirjelduste allikad: www.haus.ee, www.vaal.ee, www.e-kunstisalong.ee, www.kunilaart.ee.

***

Enn Kunila

kunstisõber ja kollektsionäär

Kunstioksjon on kunstisõbrale oluline sündmus ja võimalus soetada oma kodu tarvis sobilik taies. Eeltöö, mida inimesel endal on keeruline teha, on ära teinud oksjonipidaja. Kollektsionäärina hindan väga just seda eeltööd, mille hulka kuulub maalide leidmine, korrastamine ja raamimine ning maaliga seotud dokumentatsiooni kogumine, mis tõendab autorlust. Kunstioksjon on ka tõehetkeks selles osas, millist kunsti inimesed hindavad ja millised autorid on eelistatumad, see on ainusk oht, kus selgub ja tekib kunsti turuhind. Kunsti soetamisel pean olulisimaks meeldivuse printsiipi ja seda, et töö esindaks hästi autorit.