Mari Saadi romaaniraamat väikesest Aleksist

Ma kujutan ette, et «Kuu Kinga» saab ette lugeda Aleksi-vanustele ja temast pisut vanematele lastele, kes veel ise kirjasõnaga sina peal pole (uhkustavad küll, et oskavad juba lugeda, nagu Mummuke!) – ja selles mõttes on tegemist lasteraamatuga. Aga samamoodi loetav on see täiskasvanutelegi. Et raamatus on illustratsioonid, see ei muuda raamatu staatust ühes või teises suunas, sest meenutagem, et mitugi eesti suurromaani – näiteks A. H. Tammsaare «Tõde ja õigus», Aadu Hindi «Tuuline rand» – on illustreeritud.

«Kuu King» on mitmetähenduslik juba ainuüksi oma lahku kirjutatusega. Kõigepealt potilill (toaorhidee Phalaenopsis) onu Jakobi töökoja keldriaknal, kes (just «kes»!) ootab, et teda nimetatakse, kuigi ise teab oma nime ja kelle õie sisse Aleks unenäos ka pääseb, nagu läheb Alice läbi peegli imedemaale või laskub minu lapsepõlves loetud Buratino koos Papa Carloga keldriuksetagusesse varakambrisse. Aga siis ka need rannaniitudel kasvavad orhideelised (harilik muguljuur), keda mesilased külastavad. Ja Kuu King on ka Kuu Kiire võõrustaja, ehk rohkematki, mõlemad muidugi kujutluslikud tegelased, aga lapse teadvuses samasuguse õigusega reaalsusele nagu kõik teised.

Ise me ei pruugi mäletada, aga just sellist nelja-viieaastast last jälgides peame tunnistama, kui plastiline on nende reaalsustõlgendus! Kuhu see kaob, kui oleme suureks saanud? Kuhu kaovad imed? Kuhu me siis ikkagi lõpuks kasvame? Selle küsimuse esitab Aleks Mummukesele ja Mummuke ei tea vastata. Ja miks tahetakse kasvada suureks, nagu Aleks kirglikult tahab, et saada bussijuhiks ja abielluda oma emaga (tüüpiline poistele selles eas)? Ja mis on mängult ja kus on tõelus?

Aleksi läbielamisi iseloomustab tugev allusiivsus. Näiteks peatükis «Peeti panema», kus Aleks töötab oma esimeses ametis, kellassepa abilisena, peseb ta vannis kella «vidinaid», nagu ta on näinud kurge noppimas maal konni. Sealt edasi meenub Aleksile vares, kes vanas raudpajas pesi oma toitu, aga siis tuleb onu Jakobi sõber, võtab pudeli põuest ja ütleb: «Paneme natuke peeti ka!», ja Aleksile meenub kohe kadunud vanaema, kes pani mulda peediseemneid. Selliseid allusiivseid käike on teoses ohtralt.

Ühte asja tahaksin veel Mari Saadi kujutamisviisi puhul mainida, asja, mille kohta tarvitaksin sõna «kuupaiste». Kirjandus on katte eemaldamine varjatuselt, tegelikkuse kujundlik üle- või läbivalgustus, mis tähendab seda, et miskit jääb alati ka varju. Neid valgusi on mitu, on kirgast päevavalgust ja õhtu leebet tagantvalgust (mälestused näiteks). Aga on ka kuuvalgust, mis juba ise on peegeldunud valgus. Raamatu 112. leheküljelt võib lugeda, mida kuuvalgus teeb. Igal juhul paistavad seal asjad välja hoopis teistmoodi ja varjud on pikad ja mis varju sees on, seda pole üldse näha.

«Kuu Kinga» lõpus on kirjanikul varuks puänt. Avaleheküljel sedastatud väikese Aleksi mured kasvamisega päädivad Jakobi juures «peeti pannud» vanamehe pöördumisega: «Kas siin elab härra Aleks Jakobson?» Küllap Aleks vastanukski: «Jah, elab, mina see olen.»

***

Mari Saat «Kuu King» / Raamat

Mari Saat

«Kuu King»

Pildid joonistanud Pille Tammela

Tammerraamat 2017

120 lk