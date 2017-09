Vaimustuse ja veendumusega moodsa teatri poole

Kui keele väljendusvahendeid ei saa sõnateatris täiel määral kasutada, ongi ju kaval leida midagi muud, mis vaatajat köidab ja kaasa veab. Alte oskas siin suurepäraselt ära kasutada hingetu tegelase, kes oligi vast üldse keskne kõigi nende lugude vältel.

Leedu nn kaubamärk on ju teadagi puuskulptuurid ja osavasti seisis siingi laval imposantne puust kalaskelett, mis ei valguses ega varjus lasknud endast mööda vaadata – selle ees, kõrval, ümber ja vahelt mängitigi. Ja tehti seda väga hästi.

Salme vallateater Saaremaalt on senini meelde jäänud just nimelt sellise rahvaliku, veidi kergema repertuaariga. Nüüd said nad väga hea kogemuse läti õppejõu ja lavastaja Edite Neimane käe all Ibseni «Nukumaja» tehes. Saalist paistis, et nii mõnigi näitleja on avanenud ja leidnud endas hoopis uusi külgi nõudliku materjaliga rinda pistes.

Noored näitlejad Alice Siil ja Robin Täpp särasid leedu näitleja, muusiku ja filmimehe Adomas Stančikase tekstile seatud etenduses «Mida talle öelda ehk Tigu» (Rakvere teater KaRakTer, lavastaja Nerijus Gedminas (Leedu). / Ester Põldma

Kõige enam üllatas, vapustas, natuke isegi hirmutas Eesti-Leedu koostöös valminud (või õieti veel päris lõpuni valmimata) leedu noore autori Adomas Stančikase lugu «Mida talle öelda ehk Tigu».

Lavastas selle elusa, valusa ja kohati ka natuke segase loo Nerijus Gedminas. Peab ütlema, et see tükk rändas ikka kaugele-kaugele neist kaanonitest, mida harrastusteatriga harjutud seostama. Prostitutsioon, vägivald, lootusetus, meeleheide ei ole just märksõnad, mille taga rõõmu aimata.

KaRakTer, kes muide on ka üks Eesti võimekamat näiteseltskonda eviv hobitrupp, püüdis endast anda parima, ent teema ja sümbolid olid nii võimsad, et paraku kannatas selle all kohati mõtteselgus. Ja seda isegi laval kõneldavast keelest justkui kõigest aru saades.

Peaosalisi kehastasid verinoored näitlejad Alice Siil ja Robin Täpp, kellest kooliteatrihuvilised on vast teadlikud, aga laiem üldsus kuuleb mõne aasta pärast kindlasti. Vaatamata noorusele (või siis just tänu sellele) kandus saali tõeliselt julget mängulusti, mis pani huviga kuulama ja jälgima. Mis siis, et tekstiedastus oli vahel natuke kiirustav, aga meenutan, et valdavalt ei mõistnud saal ju sellest poolt sõnagi.

Klaaskuulide klõbinal ja siidkanga sahinal tõstsid virulased ja leedulased harrastusteatri minu jaoks täiesti uuele tasemele. See oli modernne teater, mis ei jää sugugi alla eksperimente armastavale nn päristeatrile.

Julgen öelda, et olen kutselises teatris näinud üksjagu igapidi kehvemaid tükke. Siin oli olemas nii tugev dramaturgia, värske lavastajanägemus kui selgesti tajutav mängukirg. Mõne aja pärast, kui lavatükk veidi settib ning sümboli- ja pidepunktid lõplikult paika saavad, võib nauding olla täielik.

Lavalugu väärib kindlasti taasvaatamist. Ka nendel, kes muidu peavad harrastusteatrit millekski väheväärtuslikuks ja igavaks, soovitan kindlasti minna. Kui mitte varem, siis järgmise aasta harrastusteatrite riigifestivalil jaanuari lõpus Võrus avaneb selleks võimalus.

VI Balti riikide harrastusteatrite festival Balti Ramp

Jūrmalas 15.– 17. september

Eestit esindasid Kalev Kudu (Tartu Üliõpilasteater) ja Tiit Alte (Teater KaRakTer).

Külalislavastajatega said töötada Salme vallateater (Edite Neimane – Läti) ja Teater KaRakTer (Nerijus Gedminas – Leedu)