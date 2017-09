Varastega mestis

Leigh Bardugo «Vareste kuus» on hoogne kelmiromaan, mis meenutab mõneti kuulsaid «Ookeani» filme («Ocean’s Eleven» ja selle järjed): nimelt tegutseb seal kuuepealine vargabande, kelle ninamees haub sedavõrd kavalaid plaane, et kunagi aru ei saa, mis on plaani osa ja mis mitte. Saati, et kavas pole kunagi see, mis esmapilgul paistab, ning alati püütakse vastastest mõni samm ees olla.

Sääraste salakavaluste väljamängimine toimib kirjasõnaski üllatavalt hästi ning pakub hulgaliselt põnevust, kuigi erinevalt paljudest kelmifilmidest ja -sarjadest ei otsi Varesed ainult elegantseid lahendusi, vaid lasevad vajadusel käiku ka välgu ja paugu, ehkki veretööd püüavad nad võimaluse piires vältida.

«Vareste kuue» ning selle järje – tegemist ongi vaid kahe osaga, mis on tänapäeva lõppematute sarjade lembuses teretulnud vaheldus – tegevus toimub väljamõeldud maailmas, mis sarnaneb mõneti meie omaga, no nii 19. sajandil. Seal on lõhkeained ja püssid, mis ei lase veel palju laske järgemööda, kuid mitte ronge ega lennumasinaid. Seal on piirkondi, mis meenutavad nimede ja mõningate esemete või kommete poolest meie maid, ent mitte üks ühele.

Lisaks on seal aga võlukunst – vägi, mida on vaid võrdlemisi vähestel inimestel ja keda osa seetõttu austab, teised kiusavad taga. Sündmuste tulipunktis on Kerch, saksapäraste kohanimedega kant, milles kohtuvad kõigi maade ja rahvaste kaupmehed, rändurid ja muidusööjad, pealekauba ka kelmid, vargad ja kõrilõikajad.

17-aastane Kaz Brekker on raamatule pealkirja andnud vargabande ninamees ning ühe kohaliku gangsteripealiku parem käsi, noormees, kes tundub koosnevat ainult saladustest ja plaanidest. Peale selle on tal haige jalg ja krigisev hääl, ent see on Kazi kavala ja halastamatu mõistuse kõrval teisejärguline.

Poisi lähikondsete seas on 16-aastane akrobaat Inej, kelle Kaz ostis orjusest vabaks, et tüdruk hakkaks tema salakuulajaks, täpsuslaskja Jesper, kes vaevleb mängu- ja adrenaliinisõltuvuse küüsis, Wylan – aadlivõsuke, kelle oskuste sekka kuuluvad lõhkeainete valmistamine, flöödimäng ja oma isa närvidele käimine – ning Nina ja Matthias, paar sõjajalal riikide eliitvägedest, nõid ja nõiakütt, kes ei tea õieti, kas nad teineteist rohkem armastavad või vihkavad.

Kõigil neil on vähe sõpru ja arvukalt vaenlasi ning kui Varesed palgatakse 30 miljoni kohaliku rahaühiku eest üht röövitud teadlast üles otsima ja vabadusse päästma, läheb võitlus lahti igal rindel ning ühine keel tuleb leida ka selle kireva kamba sees.

Lihtsa pealkirjaga «Varas» on mõnes mõttes otsekui «Vareste kuue» vastand. Jah, selle peategelane on varas, kuigi ainult üks. Jah, ka tema on noor ja enesest heal arvamusel. Jah, raamatu tegevus leiab aset väljamõeldud maailmas, mis siiski sarnaneb meie omaga – autor olla väidetavalt snitti võtnud Vanast Kreekast, kuigi jumalatel ja maistel riikidel on teised nimed. Ent oma olemuselt on raamat mõneti teistsugune.