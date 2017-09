Kultuuri lühiuudised

NUKU teater alustab hooaega Prantsusmaal

Laupäeval, 23. septembril esietendub Maailma Nukuteatrite Festivalil Charleville-Mézières’i linnas NUKU teatri lavastus «Bon Voyage ja teised valed». See on teatri esimene välismaal esietenduv lavastus ning koostöö iisraeli lavastaja ja nukunäitleja Yael Rasoolyga. Lavastus põhineb iisraeli populaarse nüüdiskirjaniku Etgar Kereti neljal lühijutul ning on Rasooly tõlgendus tema töödest.

Mängivad Kaisa Selde, Katri Pekri ja Andres Roosileht. Prantsusmaal antakse neli etendust – kolm prantsuse ja üks inglise keeles. Võõrkeelsetes etendustes mängib ka lavastaja Yael Rasooly. Koduteatris etendatakse lavastust muidugi eesti keeles ning seda alates 29. septembrist.

Ilmus Rein Raua uus romaan

Ilmus Rein Raua uus romaan «Kell ja haamer». Teose viis tegevusliini kirjeldavad inimsaatuste põimumist Undivere mõisas aastakümnete jooksul. Mõisa lugu saab alguse seal elava maailmaränduri Otto von Dodeckeriga 19. sajandil ning jutustab toimuvast ajal, mil seal oli lastekodu ja kui kolhoosi kontorina tegutsenud mõis restaureeriti.

Romaani tegevusliinid ulatuvad välja aastasse 2016, kui seal alustas tööd Dodeckeri kunstikogusid eksponeeriv muuseum. Eri ajastute kaudu tuleb tasapisi välja, et mõisas on toimunud midagi kahtlast, ja kuidagi on see seotud iidse mänguga, mida majas on aastasadu mängitud.

«Eesti matus» tuleb taas, trupp uueneb

Eesti Draamateatri menulavastus «Eesti matus» on pärast väikest pausi taas teatri mängukavas.

Priit Pedajase lavastuses mängivad sellest sügisest noori ehk Leed ja Andrest Liisa Saaremäel (Külli Reinumäe asemel) ja Christopher Rajaveer (Jan Uuspõllu asemel). Lembit Ulfsaki rolli võttis üle Tõnu Oja. Vanast trupist jätkavad «Eesti matuses» Ester Pajusoo, Kersti Kreismann, Martin Veinmann, Tõnu Kark ja Aleksander Eelmaa.

«Eesti matus» on Eesti Draamateatri mängukavas olnud 15 aastat ning publikuhuvi ei näi vähenevat. Kusjuures algul oli «Eesti matus» planeeritud Eesti Draamateatri suvelavastusena, mida teatrimaja remondi tõttu mängiti üle Eesti. Nüüdseks on selle lavastusega antud aga 230 etendust ning kokku on Andrus Kivirähki tegelastele kaasa elanud 94 154 inimest. Tallinna fotokuu kinos Sõprus. / Promo

Kinos Sõprus linastuvad fotokuul pildifilmid

27. septembril hakkab Sõpruse kino näitama Tallinna fotokuu filmiprogrammi «Kujutledes kohti», mille on kureerinud Ingel Vaikla.

«Kujutledes kohti» on kollektsioon uuematest ja vanematest audiovisuaalsetest töödest, mis mõtestavad «koha» kontseptsiooni keele, identiteedi ja mälu mõistete kaudu. Filmid avavad vaatajale rabavalt ilusaid ja isiklikke otsingud juurte ja kuuluvustunde juurde. Provokatiivse visuaalse keelega filmid saadavad vaataja läbi võõraste maailmade ja välismaiste linnade, tutvustades kohalike inimeste kollektiivsete mälestuste ja isiklike unistuste universumeid.

Filmiprogramm on jagatud kolmeks alateemaks, igal õhtul on kohal üks filmide autoritest: 27.09 «Arhiskulptuur», külaline Ruben Bellinkx, 4.10 «Kuuluvus», külalised Rebecca Jane Arthur ja Christina Stuhlberger ja 18.10 «Linnade kollektiivne mälu», külaline Mattijs Driesen. Algus kell 21.