( : ) Ene Mihkelsoni raske pärand

Te võite kõrgelt hinnata igasugust totrust, te võite rahastada halli keskpärasust, te võite promoda, nii vähe kui seda tehaksegi, mistahes küündimatuid soperdisi – selle kõige kohal kõrgub ikkagi Mihkelsoni raske pärand, see oli olemas, see on olemas ja see jääb. Teie ei jää, vähe sellest: teid ei ole ega ole kunagi olnud. Nii lihtne see ongi. Ja mitte keegi ei hakka rääkima lolli juttu sellest, et kõik kirjanikud on head ja kõik raamatud on võrdsed, sellega te rüvetate Mihkelsoni mälestust. Mina olen surnud olnud ja võin kinnitada, et laibamõnitamine on tühi töö, surnutele ei lähe teie lämin korda.

Ja niikaua kui ma elan, hõõrun ma teile Mihkelsoni loomingut nina alla, topin teid ninapidi selle sisse, nii nagu uputatakse kärnased kassiorikad rooja. Praegu tegin selfi Ene kõige küünilisema teosega, kohe riputan üles ka. Valus. Ei leia praegu «Surma sünnipäeva», võtan siis «Igiliikuja». Te ei saa kunagi teada, miks «Igiliikuja» on inimmõistuse ülim saavutus, totaalne nauding ja kõntskirjanduse terminaator. Lugemine siin ei aita, olen ju üht-teist lugenud, midagi ei aidanud.

Olen kuulanud ettekandekoosolekuid Mihkelsoni loomingu teemal, olen lugenud akadeemilist savi, teeb nii, teeb nii. Viieaastane laps saab ka aru, mida ja kuidas Mihkelson teeb. Selleks ei pea olema isegi mitte andeks. Inimkeeles iseloomustab Mihkelsoni luulet see, et ta kasutab sageli töövõtet, mis seisneb selles, et enne kui eelmine lause lõppeb, algab juba uus lause. Eelmise lause lõpp kattub järgmise lause algusega jne. Ent päevaleht ei ole koht, kus inimese aju toimemehhanisme arutada, aju ei puutu siia kuidagi.

Küsimus ei ole selles, mida Mihkelson teeb, vaid miks ta seda teeb, või täpsemalt, kuidas see mõjub ja mis mõte sellel on. Luule on funktsionaalne tehnika, siin ei ole kohta voluntarismil, moel ega kinnisideedel, luule kas töötab või ei. Luule ei ole maitse küsimus. Luule on tehnika, siin ei anta stiilipunkte. Nagu rasedus, stiil ei loe. Kokkulepped ei kehti. Me võime kokku leppida, et päike paistab, aga ikkagi on öö. Kõik. Mäletate sotsialistliku realismi vasakekstreemset ööd? Vaimupimedust ja terrorit selle varjus? Lauslolluse võidukäiku mäletate?

Ene elas sotsialismi üle, ja selliseid oli vähe. Nüüd laamendavad uued sotsialistid ja mahitavad islamistlikku realismi või mis see neil seal ongi, pole lugenud ja ei hakkagi lugema. Mihkelson ka ei oleks lugenud. Miks oleks mõistlik inimene pidanud lugema Aira Kaalu või mõnd tänapäevast Aira Kaalu, milleks? Elu on liiga lühike, et elada seda rüvetatud kaasajas, Ene ei teinud jõuga kehtestatud lollusi kaasa, mina ei tee seda ega soovita teil ka. Lugege klassikat, Ene on klassika.

Me peame olema tänulikud, et Mihkelsoni tüüpi kirjanikud loovad tegeliku elu närususe kõrvale ja nätske ning kleepuva seitsme peaga kultuuri kõrvale sajapäise kirjanduse – Mihkelsoni raske pärand on raamatud, mida lugedes saab vabalt hingata, mida lugedes on võimalik inimeseks jääda, raamatud, kus kõik toimub mõistuse ja tõe ajal, mitte natuke hiljem. On kõrge lae ja miljonivaatega raamatuid, milles on rohkem tubasid kui Ossinovski isa majas.

Aitäh, Ene. Jumalaga, Ene.

Pärnus

21.09.2017