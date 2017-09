Paul Tammert: tulemas on rasked ajad, kus senised elukorralduse alused võivad hakata vankuma

Alustame algusest: mis on ideoloogia? Mida selle sõna all mõista?

Olemuslikult lähtub ideoloogia mingist mõttest, mille eesmärk on lahendada ühiskondlikust olemisest tekkinud probleem ja teha maailma paremaks. Viimane on aga suhteline, sest kui kellegi olemine ja toimetulek paranevad, siis võib see kahjustada teiste olemist ja toimetulekut. Praktikas märgib sõna «ideoloogia» rohkem või vähem süstematiseeritud mõtete kogumit, mis pakuvad inimestele tegevusjuhiseid ja põhjendusi, millega selgitada oma tegusid.

Raamat keerleb kahe suure sõna, "vabaduse" ja "võrdsuse" ümber. Miks just need? Poliitikast saaks rääkida ka teisi baasmõisteid kasutades. Näiteks võiks rääkida kapitalist või rahvusest või hoopis turvalisusest.

Lähtepunktiks oli soov mõista maksu- ja eelarvepoliitika mõju rahvaste ja riikide arengutele läbi 6000-aastase ajaloo. Alustasin tööd Aaron Wildavsky ja Carolin Webberi monograafiast «A History of Taxation and Expenditure in the Western World» («Maksustamise ja kulutamise ajalugu läänemaailmas» – P. H.). Nemad olid võtnud aluseks turumajandusliku individualismi, egalitaarse sektantluse ja kollektivistliku hierarhia. Püüdsin sellisest käsitlusest lähtudes õpetada fiskaalpoliitika ajalugu sisekaitseakadeemias, kuid see ei töötanud. Õppetöö käigus joonistuski välja uus kaheteljeline alus: vabadus ja võrdsus, mis on olnud universaalsed abstraheeritud väärtused juba Antiik-Kreekast peale.

Võrdsuse mõiste hindab kapitali jagunemist ühiskonnas. Seejuures mitte üksnes materiaalse, vaid ka sotsiaalse kapitali jagunemist. Ehk siis: ühiskonnas on alati loomulik ebavõrdsus, mida valitsussüsteem võib võimendada mõlemale poole.

Ent rahvus ei ole ideoloogilises mõttes baasmõiste, see lähtub keelest ja tavakultuurist. Rahvuse probleem multikulti-keskkonnas tuleneb territoriaalriigi kontseptsioonist, mille eesmärk on kehtestada antud territooriumil ühtne õiguskord, mis avab arengu edasiseks majanduslikuks arenguks. Kuna õiguskord lähtub keelest, tavadest ja religioonist, ei saa samal territooriumil kehtida mitu üksteisele vastanduvat õiguskorda ja kui seda üritatakse, siis näemegi Belgiale, Balkanile või Lähis-Idale iseloomulikke arenguid.

Mis on viga parem-vasak-jaotusel? Tegu on ju lihtsalt sõnadega ja sõnade tähendus muutub ajas tahes-tahtmata.

Vasak-parem-, nagu ka iga muu lineaarne jaotus lõhestab ühiskonda, sest valikuid on vaid kaks ja ühe valik eeldab automaatselt vastandumist teise suuna pooldajatele. Lisaks on selle sisu järjepidevalt muutunud.

Vasak-parem-jaotus tekkis 19. sajandil Pariisi ja Frankfurdi parlamendis ja tulenes sellest, et paremal poolel istusid kuningriiklased, kes leidsid, et olemasolev ühiskonnakorraldus on suurepärane ja midagi pole vaja muuta. Tänapäeval nimetatakse neid konservatiivideks ehk alalhoidlikeks inimesteks, kes kardavad muutusi.

Vasakul istusid reformistid, kes toona nõudsid vabariikliku korra kehtestamist. 19. sajandi teisel poolel astusid nende asemele liberaalid, 20. sajandi 60. aastateni olid reformistideks kommunistid ja sotsialistid, siis sotsiaaldemokraadid, viimased paarkümmend aastat on haaranud initsiatiivi hoopis populistid – rohelised, feministid, sooneutraalsuse nõudjad, natsionaalsotsialistid ja teised jõud –, kes vastanduvad nüüd aktiivselt valitseva süsteemiga.

Tänapäeval teeb parem-vasak-jaotuse problemaatiliseks seegi, et paljud mõistavad seda vaid majanduslikult. See tähendab, et parempoolsed leiavad, et teenitud tulu ja vara peab jääma neile, kellel on, ja vasakpoolsed nõuavad ümberjagamist.