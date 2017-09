PÖFFi anima- ja lühifilmide festivalid ühinevad

«Meil on hea meel, et saame PÖFF Shorts nime all tuua publiku ette absoluutselt parimaid lühifilme ja animatsioone,» kommenteeris PÖFF Shortsi lühifilmide programmijuht Laurence Boyce. «Sleepwalkersi ja Animated Dreamsi pärand jätkub linastustega, kust leiab uuenduslike ja julgete visionääride filme igast maailma nurgast.»

PÖFF Shorts koondab enda alla Animated Dreamsi ja Sleepwalkersi programmid, millel on eraldi programmijuhid ja võistlusprogrammid. Lisaks põhivõistlusprogrammidele ja tudengite võistlusprogrammidele korraldab PÖFF Shorts kodumaisete filmide võistluse, kus saab näha viimase aasta parimaid eesti lühi- ja animafilme.

Eesti lühifilme saab esitada rahvuslikku võistlusprogrammi 4. oktoobrini ShortFilmDepot platvormil: https://www.shortfilmdepot.com/

Sleepwalkersi ja Animated Dreamsi rahvusvahelistesse võistlusprogrammidesse esitati tänavu rekordilised 3800 lühifilmi, millest ligi 1000 olid animafilmid.

PÖFF Shorts lühifilmide ja animatsiooni festival toimub 21.-26. novembrini Tallinnas. 21. Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) toimub 17. novembrist 3. detsembrini Tallinnas ja Tartus.