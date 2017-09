Vaata, kes on uus Poirot

Paljudele tuntud loos muutub tavaline rongireis läbi Euroopa põnevikuks, kui üks reisijatest tapetakse. Kolmteist üksteisele tundmatut inimest jäävad lõksu rongi, kus kõik on kahtlusalused, ja vaid üks mees võib selle mõrvamüsteeriumi lahendada. Mees, keda aitavad hallid ajurakud. See mees on Hercule Poirot.

Filmi esilinastus toimub 24. novembril ja samal päeval jõuab see ka Eesti kinodesse.