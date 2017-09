Torontos avatakse näitus Kanadas tegutsenud eesti arhitektidest

Mitmeaastasele uurimustööle põhinev näitus keskendub eelkõige Eestis sündinud arhitektidele, kelle karjääri või õpingud Euroopas katkestas sõda, ning neile, kes omandasid arhitektikutse Kanada ülikoolides sõjale järgnenud aastakümnetel. See oli aeg, mil palavikulise tempoga kasvanud Torontost sai multikultuurne metropol nagu seda tuntakse tänapäeval. Kõigi teiste seas mängisid Toronto arhitektuuripildis olulist rolli just eestlastest arhitektid.

Nimed nagu Mihkel Bach (1916–1972), Ants Elken (1917–2011), Uno Prii (1924–2000), Elmar Tampõld (1920–2013), Taivo Kapsi (1935–1967) ja Henno Sillaste (1936–2013) on Torontos tuntud ja nende loomingut teatakse erialaringkondades hästi. Eriline menu on saatnud Uno Priid, kelle 1960. ja 1970. aastate lennukat modernismi avastavad üha uued põlvkonnad. Nii Uno Prii kui ka Taivo Kapsi tööde paremik on võetud muinsuskaitse alla.

Väga olulist rolli skandinaaviapärase modernismi levitamises linnaruumi poolest veel üsna provintslikus Torontos mängisid Teise maailmasõja järel Mihkel Bach, Ants Elken ja Taivo Kapsi, kes töötasid Toronto ülikooli õppejõududena. Elkeni muljetavaldav 30-aastane ülikoolikarjäär päädis professorikohaga. Tema esimene töö – Seaway hotelli esimene ehitusjärk (paraku tänaseks lammutatud) – pälvis 1955. aastal maineka Massey hõbemedali.

Omaette peatüki eestlaste loodud arhitektuurist Torontos moodustavad oma kogukonnale ehitatud hooned, teiste seas EELK Peetri kirik, Tartu College, Eesti Maja ning kooperatiivelamud ja eakate hooldekodud. Need väärikad hooned annavad tunnistust paguluses elavate eestlaste entusiasmist ning elujõulisusest, rääkimata kogukonnavaimust.

Näitus on Väliseesti muuseumis (Tartu College, 310 Bloor St W, Toronto) avatud 12. veebruarini 2018. Sama aasta kevadel avatakse näitus täiendatud kujul Eesti Arhitektuurimuuseumis Tallinnas. Selleks ajaks ilmub ka mahukas kataloog-esseekogu.

Näituse «Ehitades kogukonda. Eesti arhitektid sõjajärgses Torontos» kuraator on Jarmo Kauge (Eesti Arhitektuurimuuseum), graafiline kujundaja Laura Pappa ja fotograaf Kaido Haagen.