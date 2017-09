Juurikas. Viimane veerg

Tartus avati kergliiklustee

Tartus avati kesklinna Annelinnast lahutav kergliiklustee. Ligi 3,5 kilomeetri laiune ja 4,5 meetri pikkune kergliiklustee asub Turu silla juures ja matab enda alla suurema osa Annelinnast. Kergliiklustee maksimaalne kandevõime on 25 kilogrammi, mistõttu suurema kehakaaluga tartlastel on kergliiklusteel liikumine keelatud. Loodetavasti jääb selline projekt ülikoolilinnas viimaseks.

Elektrilevi uued tariifid

Elektrilevi teatab, et vastavalt uuele hinnakirjale peavad alates 1. jaanuarist 2018 hakkama 1,5 eurost kuutasu lisaks maksma kõik elektritarbijad, kelle elektritarbimine on jääb alla 250 kwH.

Lisatasu küsimist põhjendab Elektrilevi sellega, et ettevõttel on raha väga vaja, sõltumata sellest, kas elektritarbijad elektrit tarbivad või mitte. Lisatasu rakendamise eesmärk on, et kõik võrguühenduse kasutajad panustavad Elekrilevi juhtkonna ülalpidamisse võrdselt. Seni on juhtkonna toitmiseks ja riietamiseks vajalikku raha saadud lahketelt annetajatelt kodu- ja välismaal, samuti heategevuslike kontsertide ja müstiliste valgusetenduste korraldamisest laekuvatest summadest.

Elektrilevi andmetel puudutab muudatus ligikaudu 68 000 elektritarbijat.

Tolmuimejate võimsust piiratakse

1. septembril hakkas kehtima Euroopa Liidu ökodisani direktiiv, mis langetas tolmuimejate võimsust seniselt 1600 vatilt 900 vatile. Nüüdseks on selgunud, et ka 900-vatine võimsus on tolmuimejate jaoks liiga suur, mistõttu alates 1. oktoobrist langetatakse Euroopa Liidu tolmuimejate võimsus 900 vatilt kolme vatini. Kolmevatise võimsusega tolmuimeja on energiasäästlik ja keskkonnasõbralik. Tavatarbijate jaoks, kelle kodud on tolmutorte täis ja segamini nagu seapesad, ei muutu Euroopa Liidu uuest regulatsioonist midagi.

Kõrvalobin aitab kehakaalu langetada

Texase ülikooli teadlaste värskest uuringust selgub, et kõrvalobin aitab kehakaalu langetada. Kõrvalobina, kummitoa ja öise pasteerimise kombineeritud kasutamise analüüs näitab, et nende mõju sarnaneb rasvumisvastaste ravimite mõjuga. Eriti häid tulemusi saavutatakse, kui kõrvalobinat ja kummituba tehakse pikemate kuuridena. Kõrvalobina ja kummitoa tegemise ajal on munapiiksu ja külakuhja tegemine keelatud, kinnitavad teadlased.