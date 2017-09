Elagu trupp!

NO99ga seostuvad ennekõike teatrijuhid Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo. Seejärel dramaturgid Eero Epner ja Laur Kaunissaare. Kuid NO99st on teinud NO99 just trupp. Õigemini kõik need näitlejad, kes on 2005. aastal loodud teatri (see on viimase 20 aasta olulisim ja julgeim kultuuripoliitiline otsus!) lavastustuses ja aktsioonides kaasa teinud. Kui poleks neid «hulle», poleks teatrijuhtide tööd pooltki nii mõjusad.

Trupp on see, kes on nõustunud kaasa minema, katsetama. Rasmus Kaljujärv pole saanud ühtegi teatripreemiat, kuid tean, et tema panus proovide käivitajana ja piiride nihutajana on suur. Vahel näibki mulle, et NO99 igavamad lavastused on need, kus Rasmus kaasa ei tee.

No ja siis Marika Vaarik!

NO99 saab Europe Prize New Theatrical Realities ehk uue teatrireaalsuse auhinna. Me võiksime selle teatri üle vahelduseks uhked olla.