Eero Epner kirjutas olulise raamatu

Raamatu «Konrad Mägi» esitlusel tunnistas Eero Epner, et kõige tähtsam on kunstnik ja tema looming. «Raamatu väljaandja Enn Kunilaga oleme jõudnud arusaamisele, et kõige olulisem on, et Konrad Mägi fenomen jõuaks võimalikult paljude inimesteni. See on ka põhjus, miks müüakse seda raamatut kolm korda omahinnast odavamalt,» selgitas Epner.

«Ma tõesti usun, et ükski elulugu ei asenda seda, milles tuleb välja ühe kunstiteose või kunstniku suurus. See kõlab küll pateetiliselt, aga las kõlab, kõige olulisem on ikka see maagiline hetk, mis sünnib vaataja ja kunstiteose vahel. Me oleme harjunud, et Konrad Mägi on Eestis tuntud, kuid üks tööpõld on meil veel ees, see on Euroopa põld. Usun, et me kõik saame siin asja panustada. Kõige lihtsam, kutsuge välismaalased külla ja näidake neile Mägi maale. Ma usun, et kui see maagiline hetk sünnib, inimene seisabki kunstiteose ees ja vaatabki tööd ilma igasuguste selgitusteta, siis ongi kõige suurem töö tehtud. Sealt edasi tule kõik muu.»

Konrad Mägi (1878-1925) elulooline raamat antakse välja paralleelselt eesti, inglise ja itaalia keeles, tähistamaks Konrad Mägi suure isiknäituse toimumist Roomas Galleria Nazionale d´Arte Modernas (avamine 9. oktoobril 2017). Teos on suunatud laiemale lugejaskonnale ning lisaks Mägi elule ning loomingule tutvustab see ka 20. sajandi alguse Eesti kultuurielu. Eraldi vaadeldakse Konrad Mägi loomingu saatust viimase saja aasta jooksul, mil seda on püütud nii ära keelata kui kanoniseerida.

Konrad Mägi oli Eesti esimesi modernistlikke maalikunstnikke, kelle looming äratas kohe väga laialdast tähelepanu. Mägi tööd on sisendusjõulised ning värvirikkad, kujutades peamiselt maastikke nii Eestis, aga ka Norras ning Itaalias. Mägi jaoks oli loodus paik, kus ta tajus sakraalset ning metafüüsilist mõõdet. Selle edasiandmiseks kasutas ta värvipaletti, mille kirkus ja jõud on silmapaistev. Erinevatel põhjustel ei ole seni olnud võimalik tema loomingut piisavalt sageli tutvustada väljaspool Eestit ning Mägi nimi ei ole jõudnud Euroopa kultuuriajalukku. Käesolev lisaks eesti keelele ka itaalia ja inglise keeles ilmuv teos on üks osa Konrad Mägi tutvustamisest laiemale maailmale.

Raamatu autor on Eero Epner, kujundaja Tiit Jürna, väljaandja Enn Kunila. Teose on tõlkinud itaalia keelde Daniele Monticelli, inglise keelde Peeter Tammisto. Raamat on varustatud mitmete Konrad Mägi elulooliste fotodega ning kümnete maalireproduktsioonidega.

Raamatu on kirjastanud Enn Kunila (Sperare OÜ)