Tikk-kontsadel Tormis. Võimalik vaid Brüsselis

See, et Eesti sai Brexiti tõttu ennetähtaegselt Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaaks, pole mingi uudis. Lähenev vabariigi juubeliaasta ja eesistumisega võetud kohustused annavad meile praegu võimaluse end kõige paremast küljest esitleda. Paremini kui kunagi varem. Eesistumise ajal toimub Brüsselis ligi 30 kultuuri ja teadusega seotud sündmust. Nii on Brüsselisse (ja mitte ainult sinna) ajastatud Eesti superartistide kontserdid, filmiprogrammid, kirjandusõhtud ja kunstinäitused. Pisut teise kaaluga oli aga Eesti Rahvusmeeskoori (dirigent Mikk Üleoja) kontsert mainekas Henry le Bœufi kontserdisaalis Brüsseli kaunite kunstide keskuses BOZAR möödunud nädalal.

BOZARi keskus on tuntud viljakate ja eriti kõrgete kvaliteedistandardite poolest. Neljal tasapinnal on publikule üle 2000 istekoha, saali imepärase lae on arhitekt Victor Horta projekteerinud jäljendades viiuli korpust ning püüdes soodustada akustikat. Selles saalis on toimunud ka kõigi eelnevate eesistujamaade kontserdid. Keskuse suures saalis on esinenud pea kõik 20. sajandi muusika suurkujud ning ka Eesti muusikutele pole BOZARi suur saal tundmatu – paar aastat tagasi kõlas seal Erkki-Sven Tüüri teose «Elamata elu paine» esiettekanne (dirigent Arvo Volmer) ja lähiajal annab kahe orkestriga kontserte Paavo Järvi.

Eesti Rahvusmeeskoor Brüsselis. / Tauno Tõhk

Eelmine nädal oli pühendatud saali laval asuvale orelile – mitukümmend aastat kehvas seisus olnud prantsuse pill restaureeriti ja selle taassünni auks korraldati festival InORGutation. Selle raames toimus ka Eesti eesistumisperioodi pidulik avakontsert. Pärast seda kui Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas pidas kõne, kus ta võrdles orelivilesid Euroopa Liidu liikmetega, näitas publikule pilli rikkalikke kõlavärve nüüdisaja üks parimaid organiste ja improviseerijaid Toomas Trass. Kahe poolega kontsert oli kui viisakas peanoogutus kahele poole: ühisele Euroopale ja väikesele Eestile. Esimeses pooles olid kavas sakraalse sisuga teosed, teine kätkes regilaulust sündinud Veljo Tormise muusikat.

Kontserdi avanumber oli Arvo Pärdi ainuke meeskooriteos «De profundis» (1980) meeskoorile, orelile ja suurele trummile (Margus Vaht). Juba esimesest noodist alanud pingeline ja sisutihe teos mõjus publikule, kes enne kontserdi algust pidulikul vastuvõtul Eesti rahvuslike suupistete ja šampanjaga tuju kergitas, sama ootamatult kui nurgatagune tuuleiil. Nii mõtestatult selgepiiriline, väljapeetud lineaarsete liikumistega ja (suhteliselt komplitseeritud akustigaga saalis) toonuses vokaaliga kõlavana lõi teos hea aluspinnase järgnevatele oreliimprovisatsioonidele.

Jüri Ratas juhatamas sisse Eesti Rahvusmeeskoori kontserti Brüsselis. / Tauno Tõhk

Kava jätkus Pariisi Notre-Dame’i kiriku peaorganisti Jean-Pierre Leguay rahvusmeeskoorile kirjutatud ja mullu Tallinnas esiettekantud kolmeosalise teosega «Missa Laudamus Te» (2016), mida siinkirjutaja suuresti diplomaatilisest korpusest koosnevale publikule esitamiseks ei oleks julgenud valida. Väga nüüdisaegses audioväljendusvahendite keeles kõlav teos kõndis sõna otseses mõttes saalisolijate kuulmiskogemusi kombates teravalt piiri peal. Samas on teada, et eesistumiskontsertide meeleolu on varasematel kordadel olnud pigem galalik ja et belglased ei pea paljuks saalist lahkumist ka teose esitamise ajal. Seega ei imestanud ma, kui mõned kuulajad missa ajal väljusid ning mu kõrval hästiistuvas ülikonnas härrasmees turvaliselt norskama hakkas.