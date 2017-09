Kas koer võib olla rassist?

Noor näitlejanna Julie sõidab autoga pimedal teel hulkuvale koerale otsa. Koer turgutatakse tervisele ja Julie võtab ta enda juurde. Õige pea selgub, et koer on koolitatud valimatult mustanahalisi inimesi ründama. Julie hakkab dresseerijat otsima, kes koera taltsutaks. Talle öeldakse, et see pole võimalik ja koer tuleks magama panna. Viimaks leiab ta mustanahalise dresseerija, kes võtab koera ümberkoolitamise oma hingeasjaks.

Rassismi olemust lahkav film ei saanud USAs laialdast kinolevi, sest Paramount'i stuudio andis filmi pimesi hukkamõistnud survegruppidele järele ja võttis filmi levist maha. Lavastaja Samuel Fuller (1912–1997) saatis seepeale USA filmitööstuse pikalt ja kolis Prantsusmaale, kus tegi oma viimased filmid.

Fulleri kaasstsenarist oli Curtis Hanson (1945–2016), kes hiljem kaaskirjutas ja lavastas filmi «L. A. Confidential» (1997). Stsenaarium põhineb Romain Gary (1914–1980) sama nimega raamatul. Kõheda ja kummitusliku filmimuusika taga on Ennio Morricone.

«White Dog» USA, 1982

Režissöör Samuel Fuller, osades Kristy McNichol, Paul Winfield, Burl Ives jt

«Cinema Dentata» on Sõpruse igakuine žanrifilmi linastuste sari, mis toob publikuni rahvusvaheliselt kirju programmi Eestis varem linastumata märgilistest teostest. Filmide valiku juures on määravaks võimalus tutvustada ühe žanri mitmekülgsust ja pakkuda sisukat alternatiivi laiavoolu kinolevis linastuvatele pelgalt meelelahutuslikele õudusfilmidele.