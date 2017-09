Briti linnabluusi muusik Fink esineb Tallinnas

Fink on vaheldumisi Berliinis ja Londonis resideeruv laulja, lugudekirjutaja ning produtsent, kelle loomingut on muusikakriitikud nimetanud nii «21. sajandi linnabluusiks», «põgenemiseks digireaalsusest» kui omalaadseks «muusikaloo tagasivaatepeegliks». Ta on koostööd teinud nii soulilalja John Legendiga kui varalahkunud Amy Winehouse’iga ning tema laulukirjutaja-võimeid on ülistanud teiste seas nii Ed Sheeran kui Bon Iver.

Greenalli artistlik teekond sai alguse 1990ndatel aastate keskel, mil nägid ilmavalgust tema esimesed muusikalised katsetused koostöös ambientmuusika produtsendi Hefneriga. Algusaegade sämplikesksest elektroonikast liikus Fink uue aastatuhande keskel neobluusi suunas, jätkates juurtemuusika radadel ka oma seni edukaimal albumil «Hard Believer» (2014) ning tänavu Ninja Tune’i tütarleibli R'COUP'D Records alt ilmunud plaadil «Fink’s Sunday Night Blues Club Vol. One».

Tallinna kontsert leiab aset Finki 15. septembril ilmunud kuuenda stuudioalbumi «Resurgam» Euroopa tuuri raames.

Erki Pärnoja. / Promo

Erki Pärnoja juhatab Finki kontserdi sisse oma tänavuse kauamängiva «Efterglow» helidega. Enne kontserti linastub saalis Finki ja tema bändi koostatud spetsiaalne filmikollaaž.