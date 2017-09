Cinamoni avab Tallinnas uue kino

2018. aasta oktoobris avab Ülemistele rajatavas uues kaubanduskeskuses uksed kuue saaliga kobarkino, millest saab Cinamoni kõige tähtsam lüli Tallinnas. «Me ei saa veel avaldada kõiki oma saladusi, aga sellest saab Eesti moodsaim kino,» lausus Cinamon Holdingu juht Tatiana Tolstaya. «Me ei saa vähemaga leppida, sest Cinamoni eesmärk on olla innovatiivne.»

Cinamon avab 2018. aasta oktoobris uues kaubandus- ja meelelahutuskeskuses T1 Mall of Tallinn uue kino. / Jan Skolimowski, KAMP Arhitektid, 3D: SaarnakVisuals

Nii nagu 2014. aastal tõi justnimelt Cinamon oma Kosmose kinno esimese IMAX-i kogu Balti ja Soome regioonis, nii soovib kinokett ka uues Tallinna kinos oma külalistele pakkuda midagi seninägematut. Juba on selge, et nii nagu kõikidesse Cinamoni kinosaalidesse neljas riigis, tulevad ka T1 Mall of Tallinna kobarkinno kõrgelt hinnatud Barco laserprojektorid, mis muudavad ekraanipildi senisest neli korda eredamaks, teravamaks ja 3D efektid realistlikumaks.

«Me tahame muuta kino taas elamuseks mitte ainult hea ja värske filmivalikuga, vaid ka sisearhitektuuri õdususe, tipptehnoloogia ning mugavusega,» lausus Cinamon Holdingu kommertsdirektor Toomas Luhats.

Cinamoni Tallinna ja Helsingi uute kinode kontseptsiooni ja sisekujunduse autor on Jan Skolimowski, Eesti Arhitektide Liidu aastapreemia 2016 laureaat, arhitektuuribüroost KAMP Arhitektid.

«Me tahame vältida iseloomutuid lihtsaid lahendusi ja Cinamoni kinodesse tagasi tuua juba unustatud sisekujunduslikud ja kinoajaloost tuttavad väärtused – väärikad materjalid, mustrid, vaibad, valgustid, laemaalid ja mitmed muud detailid. Meie eesmärk on muuta kino õdusaks ja helgeks paigaks, kuhu külalised soovivad tulla juba enne filmi algust, sest seal on hea ja põnev aega veeta,» lausus Skolimowski.

Skolimowski nägemusega Cinamoni kinode uuest kontseptsioonist saab tutvuda juba selle aasta lõpus, kui pärast renoveerimist avab taas oma uksed Cinamoni kino Tartus.

