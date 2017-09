Eesti muuseum nomineeriti mainekale auhinnale

Eesti Tervishoiu Muuseum on õistluses ainuke Eestit esindav muuseum, nominente on üle Euroopa kokku 35. Muuseumiakadeemia hindab renoveeritud uuendusliku meelega muuseume. Laureaadid selguvad 30. septembril 2017 Skopjes toimuval auhinnagalal.

«Renoveeritud muuseum on külastajatele uudsena lahti olnud kolm aastat – selle aja jooksul saadud rahvusvaheline tähelepanu tõestab, et oleme oma meeskonnaga teinud midagi sellist, mida saab ka teistele muuseumidele rahvusvahelisel tasandil eeskujuks tuua. Nominatsioon Euroopa Muuseumide Akadeemia auhindadele on tore tähelepanu ja ühtlasi vastutus sama hästi jätkata,» sõnas muuseumi direktor Margus Jurkatam.

Euroopa Muuseumiakadeemia on mittetulundusühing, mis loodi eesmärgiga tuua häid Euroopa muuseume rahvusvahelises pildis esile. Lisaks soovib ühing populariseerida museograafia ja museoloogia alaseid uurimusi ja aidata kaasa parimate praktikate levikule Euroopa muuseumide seas. Ühingus on esindatud 36 riiki.

Muuseum pälvis 2015. aastal kõrgeima kodumaise tunnustuse muuseumimaastikul – muuseumiroti püsinäituse «Avameelselt Sinu kehast» eest, 2016. aastal sama auhinna ajutise näituse «Loomulik surm» eest. Kevadel nomineeriti muuseum ka Euroopa Aasta Muuseumi tiitlile, mida annab igal aastal välja Euroopa Muuseumifoorum.