Põrandalt ei saa alla kukkuda!

Dramaturgiliselt on see mõtteline jätk Jaan Kruusvalli 1983. aastal suure menuga Eesti Draamateatris Mikk Mikiveri lavastuses esietendunud samanimelisele näidendile, millest kujunes üks tolle kümnendi olulisemaid tekste nii kohalikus näitekirjanduses kui ka teatris. Kui Kruusvalli näidendi tegevus toimub 1944. aastal, siis ooperi libretist Laur Lomper kujutab 1980. aastate lõppu ja 1990. aastate algust, ehitades perekonnasaagale kahe põlvkonna lisamise teel paar uut korrust juurde.

Mõlemad lood püüdlevad üldistuse poole, esitades väikerahva liikmete eksistentsiaalseid dilemmasid ning elukohavalikuid ajaloo risttuules. Sarnaselt Kruusvalli näidendiga toimub ka ooperi tegevus peamiselt rannaküla taluköögis – kohas, kust elu näib üha enam mööda liikuvat ning lahkuvat.

«Pilvede värvide» ooperiversioonis on sõjapaguluse välja vahetanud mugavuspagulus – uuel põlvkonnal käib pragmatism patriotismist üle. Eestlaste rahvusliku ohvripaatose asemel annab autoripositsioonis tunda hoopis enesekriitika. Nagu Villu Tamme juba 1990. aastate alguses laulis ning hilisem ajalugu kestvalt tõestab, oleme südames migrandid. Eestlaste väljarände teemat on sõnateatris viimastel aastatel käsitletud mitu korda (nt «Äralennuväli», «Y-generatsioon» ja «45 339 m² raba»), ent ooperis seni mitte.

Rasmus Puuri ja Laur Lomperi teos on mõõdukalt esseistlik, nagu meie algupärased ooperid viimasel ajal olema kipuvad, kuid sedapuhku on arutlev sisu õnnestunult tõlgitud draama keelde. Sel ooperil on olemas selge lugu, korralikud karakteriarengud ning mõtteid ja tundeid tekitav dramaatilisus, ent soovimatus otsustada ühe keskse tundetooni ja väljenduslaadi kasuks töötab vastu monumentaalse üldmulje saavutamise ideaalile. Lõpptulemus kannatab teostuse liigse eklektilisuse all, mõjudes nagu vahukoorega serveeritud sibul ja heeringas.

Ema (Helen Lokuta), tütar (Janne Ševtšenko) ja isa (Jassi Zahharov) ooperis «Pilvede värvid». / Harri Rospu / Estonia

Laur Lomperi libreto on sõnaosav, sisutihe ja musikaalne. Selle silprõhuline riimtekst sobiks hästi numbriooperisse või mõnele koomilisele muusikadraamale, ent mõjub tõsisema tundetooni ja modernistlikult lahtise struktuuriga teoses groteskselt ning paisutab kunstilise tinglikkuse määra. Kohati kuni selleni, et saavutab sõnastuses tahtmatult koomilise efekti, mis ei riimu mingil mõttekal moel teose üldise sisu, hoiaku ning taotlusega. Viljatu koomilisusega flirdivad ooperis ka mitmed lasteteatri esteetikas lahendatud episoodilised tegelaskujud (nt KGB agent ja burgerimüüja).

Täiesti eri jalga käivad lavastuse näpuga näitav dokumentaalsus (ajaloolised filmikaadrid ja tsitaadid), sotsiaalne satiir praegusaja teemal (nt osutus tasuta transpordile), fantaasia vabakäik (ühe tegelase lae all lendamine) ning kunstnik Ervin Õunapuu kultiveeritud hämar sümbolism (laostumist ja lagunemist väljendav multifunktsionaalne torn ja pöördlavale ehitatud karussell). Ooperi niigi ülekoormatud tähendusväljale lisavad oma kihi stiilipuhast kitši tagalavale projitseeritud videokaadrite alaliseks taustaks olevad pilved.

Lavastaja Roman Baskini otsus konverteerida Mikiveri kümnenditetaguse lavastuse sümboolset kapitali tänasel päeval käibivaks valuutaks (teose nime üksühene ülevõtt, vanad videokaadrid, tollal peaosas mänginud Ita Everi kasutamine episoodilises rollis) on emotsionaalselt toimiv – sest kes suudaks vastu panna Ita Everile, mitte tunda end privilegeerituna üksnes võimalusest viibida temaga samas ruumis? –, ent ülimalt vaieldava esteetilise ja moraalse väärtusega samm.