Kinno jõuab ports «haigeid» filme

Must huumor on armastatud oma häiriva iseloomu ning poliitiliselt mitte-korrektsete, nö «haigete» naljade tõttu. Selline huumor käsitleb sageli delikaatseid teemasid nagu haigused või surm, leevendades nende teemade eksistentsiaalset tõsidust.

Programmi avafilmiks on 2017. aastal parima originaalstsenaariumi Oscarile nomineeritud satiiriline «Homaar» («Lobster», rež Yorgos Lanthimos), mis on sünge, kuid elegante düstoopia totalitaarsest ühiskonnast, kus vallalised inimesed, kes ei suuda partneri leida muudetakse loomaks ja saadetakse ära Metsa. Programmis linastub veel hoogne Taani krimikomöödia «Väikelinna mõrvarid» («Dræberne fra Nibe», rež Ole Bornedal), mis jutustab kahest tüdinud abielumehest, kes tellivad oma naistest vabanemiseks vene palgamõrvari. Ent peagi tuleb neil endil naiste tellitud tapja eest põgenema hakata.

Ekraanile jõuab veel Argentiina päritolu terav ja peenekoeline mängufilm «Aukodanik» («El ciudadano ilustre», rež Gastón Duprat, Mariano Cohn) mis räägib Nobeli kirjanduspeemia võitnud kirjanik Montovanist, kes võtab vastu küllakutse kodulinnast. Sellest saab aga tema elu halvim otsus, kuna nüüd tuleb tal silmitsi seista päris inimestega, kes on end ära tundud tema romaanide karakteritena. Film nomineeriti 2016 aasta Veneetsia filmifestivalil parima filmi tiitlile ning peaosatäitja Oscar Martínez võitis samal festivalil oma rolli eest parima meesosatäitja tiitli.

«Musta huumori pärlite» eriprogrammis naerutab publikut veel kompromissitu suhtumisega «Vorstike» («Wiener-Dog», rež Todd Solondz), mis on lugu taksikoerast, kes satub ühe veidra peremehe juurest teise juurde. Samuti hüsteeriline ning vaimukas «Jaht metsinimestele» («Hunt for the Wilderpeople» rež Taika Waititi) vanemateta Rickyst, kes püüab oma kasuisa abiga metsikus looduses põgenedes pääseda uude asendusperre sattumisest.

Eriprogrammi info: http://www.kino.ee/Events/musthuumorvol2