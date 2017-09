Eesti film võistleb PÖFFil peaauhinna pärast

Viimati pääses Eesti film põhivõistluskavva kolm aastat tagasi, kui seal linastus «Risttuules».

«Mehetapja / Süütu / Vari» on kolmest erinevas ajas kulgevast novellist koosnev draama, mille ühendavaks lüliks on näitleja Rea Lest, kes mängib kõiki kolme peategelast. «Mehetapja» tegevus leiab aset 19. sajandi lõpus, kui talutütar Maara pannakse vastu tahtmist mehele. «Süütu» sündmused hargnevad 1949. aastal, kui ingerlasi hakatakse Eestist välja saatma ja Elina astub selle vältimiseks fiktiivsesse abiellu eestlase Heinoga. Nüüdisajas liikuvas «Varjus» põgeneb Luna Lee kodust, et teada saada, kas kusagil on veel midagi peale tühjuse.

«See film liigub kolmes erinevas aegruumis, loob seoseid ja mustreid, mis alateadvuses peidus. Sellist niidistikku ehitades saab inimesele lähemale. Mõtestada, mõista või ära eksida. Igasugune kogemus rikastab. Loodan, et see film leiab äratundmise vaatajas, kes usub «sireliveini» kirgastavasse saladusse,» ütleb Sulev Keedus oma linateose saateks.

Filmi on tootnud stuudio F-Seitse, kaastootjaks Leedu stuudio ERA Film. Operaatorid on Erik Põllumaa ja Ivar Taim, kunstnikud Toomas Hõrak ja Anna-Liisa Liiver, helilooja Martynas Bialobžeskis ja monteerija Kaie-Ene Rääk.

PÖFF on seni välja kuulutanud kaheksa põhivõistlusprogrammi filmi, mille seas on juba üks Eestiga seotud linateos, soomlase AJ Annila «Igitee». Selle Soome riigi 100. sünnipäevaks valminud ja Virumaal üles võetud ajaloolise draama kaastootjaks on Taska Film.

Ülejäänud võistlusfilmid on Iraani režissööri Fereydoun Jeyrani «Lämbumine», Lõuna-Korea režissööri Lee Ju-Hyoungi «Ekskavaator», Hiina režissööri Dasheng Zhengi «Bangzi meloodia», India režissööri Devashish Makhija «Memm», Itaalia režissööri Paola Randi «Väike Tito» ja Saksa režissööri RP Kahli «Mõte ekstaasist».

Kogu põhivõistlusprogrammi avalikustab festival 17. oktoobril, debüütfilmide võistlusprogrammi 24. oktoobril. PÖFF leiab tänavu aset 17. novembrist 3. detsembrini.