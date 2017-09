Võimatu avastus autoparklast

Mõistagi oli kahe huvigrupi lähenemises ka vastuolusid. Diametraalselt erinev oli ka teadlaste ja rikardiaanide suhtumine kuninga luudesse: esimeste jaoks olid need uurimisobjektid, mis tuli võimalikult kiiresti laborisse toimetada, et väliskeskkond neis sisalduvat infot (eriti DNAd) ei kahjustaks, samas kui teised kohtlesid neid justkui reliikviana, mis tuli võimalikult kiiresti austavalt ümber matta (teadlastele tähendas see aga nende teadusliku väärtuse hävingut).

Üldiselt suutsid rikardiaanid ja teadlased siiski teineteise tegevust aktsepteerida ning olid rahul ka lõpptulemusega: teadlased said Richard III luustikku piisaval määral «torkida» ning viimaks maeti see kõigi austusavaldustega Leicesteri katedraali ümber.

Luustiku uurimise tulemused avatakse teoses samm-sammult ning ilmneb, et kõik tõendid osutavad, et luustik kuulus tõepoolest Richard III-le. Muu hulgas selgus ka, et Richardit kujutavad portreed, mille puhul oli kahtlustatud Tudorite-meelseid manipulatsioone, olid suhteliselt tõetruud. Nendel võib näha nii kuninga kõhetut, peaaegu naiselikku kehaehitust kui ka kõrgemale hoidvat paremat õlga, mis oli tingitud tema luustiku selgrooga rängalt külgsuunas kõverdanud skolioosist ehk vildakselgsusest.

Luustiku põhjal õnnestus rekonstrueerida ka Richardi surma põhjustanud vigastuste iseloom – ta hukkus ilmselt vihases võitluses. Kõige lõpuks selgus uurimuse kulukaima osa, DNA-proovi põhjal, et see klappis Richard III praegu elava kauge sugulasega.

Selgeks saab ka tõik, et väljakaevamised on tõenäoliselt lihtsaim ja kindlasti odavaim osa inimluude uurija tööst – vähemalt, kui ta soovib neid põhjalikumalt uurida. Laborianalüüsid on see uurimistöö pool, mis jääb avalikkuse eest tihti varju, ning ses mõttes on Pittsi raamat kahtlemata silmi avav. Seesuguseid momente leidub teoses veelgi, kuid need jäägu juba lugeja enda avastada.

Ehkki luustiku uurimine aitas vastata mitmele juba sajandeid Richardi-huviliste meeli köitnud küsimusele – alustades tema matmiskohast ja lõpetades välimusega –, jääb mitu probleemi siiski vastuseta. Nii ei tea me endiselt, kas ta oli väärastunud mõttemaailmaga shakespeare’ilik koletis või pigem rikardiaanlik õilishing, kuigi, nagu tõdeb ka Mike Pitts, on tõenäoliselt tõde kusagil vahepeal. Igal juhul on kindel, et tema vastuoluline isiksus tekitab huvi ka edaspidi, ehk nagu Pitts oma epiloogi lõpetab: «Richard III-t ei unustata» (lk 263).

***

Mike Pitts «Kuningas asfaldi all: Kuidas arheoloogid leidsid Richard III» / Raamat

Mike Pitts

«Kuningas asfaldi all: Kuidas arheoloogid leidsid Richard III»

Tõlkija Triin Olvet

Argo 2017

288 lk