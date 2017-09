Eestis valmib algupärane rockoratoorium «Taburet»

Eesti oludes on eraalgatuslik muusikateose tellimine küllaltki haruldane nähtus. Teose esmasesitlus toimub kommunikatsioonibüroo Corpore juhataja rollist taanduva Meelis Kubitsa poolt korraldataval kinnisel peoõhtul 13. oktoobril Tallinnas. Kubitsa sõnul on asja mõte jätta maha helijälg tänasest ajastust nii nagu me Eesti elu 2017 aastal näeme. «Taburet on meie tänase elu sümbol, sest liiga paljudel inimestel läheb oma taburetist kinnihoidmisele liiga palju energiat. See ei ole poliitiline akt ega mingi revolutsiooniline manifest, vaid rahulik viis anda edasi sõnum, mis meil siin täna õieti toimub. Mina profaanina loometegevuse sisusse ei sekku, aga mul on hea meel, et selline mõte sõprade peas tekkis ja saame sellest lõpptulemusest juba lähiajal osa.» Kubitsa sõnul on sündmusel mitu eesmärki, millest saab rääkida siis kui programm lõplikult paigas.

Uue muusikateose sünniks andis tõuke tänane Eesti elu ise oma ühiskondliku sisu ja muredega. Lugu räägib nii nagu ikka — armastusest. Noormees ja neiu tahaks paari heita, kuid neid lahutab helgest tulevikust vaid üks samm, mis viiks nad Esimese Eesti lävele. Sinna kus elu on helgem ja selgem. Noormees asub neiu soovil teele leidmaks võtit ja elutõde, mis avaks ukse paremasse ellu. Oma teel kohtub ta mitmete karakteersete tegelastega meie tänasest elust, kes kõik kuulutavad vaid oma tõde ning hoiavad kramplikult kinni nö. taburetist. Noormees uurib, õpib, avastab kuid nagu muinasjuttudes tihti juhtub– ei leia ta seda vastust mitte enne kui on ringiga jõudnud tagasi koju.

Lisaks dirigent Valter Soosalule astuvad lavale ansambel Põhjakonn, Üle-Eestiline Noorte Sümfooniaorkester Jüri-Ruut Kanguri juhatamisel ja Tallinna kammerkoor. Solistidena astuvad üles Saara Kadak, Maira Listra, Atlan Karp, Jarmo Reha jt.