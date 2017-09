VAT Teater jõudis meheikka

Nimi võeti protestiks RATide ehk Riiklike Akadeemiliste Teatrite laiutamise vastu. Viimaseid oli sel ajal Eestis kaks – Estonia ja Vanemuine – pluss üks RAD ehk Tallinna Riiklik Akadeemiline Draamateater, mis pealekauba kandis Viktor Kingissepa nime. RATid ametlike nimetustena on ammu kadunud, VAT aga elab ja õitseb. Juba 5. oktoobril esietendub «Sirgu Eesti», mille pealkiri viitab nii sirgumisele kui ka vabadussõjalaste juhile Artur Sirgule. Et r-tähega konkurendid on lavalt kadunud, võib tänapäeval seda täheühendit ka teisiti tõlgendada – kasvõi nii, et vat kus on alles teater.

Kuna VATil on väga vähe palgalisi töötajaid, aga palju sõpru, anname seekord sõna viimastele ja jätame sünnipäevalapse enda absoluutselt rahule.

Kirjanik Andrus Kivirähk kirjutas VATile viimati menuka ühevaatuselise sõnaseletusmängu «Alias» (peaosades Merle Palmiste ja Piret Rauk) ning arvab juubilarist nõnda: «VAT Teatriga seovad mind ennekõike ühised lapsed. Sest kuidas teisiti nimetada neid kolme näidendit, mis ma olen kirjutanud just nimelt VAT Teatrit silmas pidades: «Ingel, ingel, vii mind taeva», «Karin ja Pearu» ning «Alias». Kui mina olen nende näidendite ema, siis VAT on nende isa ja ma olen talle toredate lapsukeste eest üliväga tänulik. Ega need näitemängud ilma VAT Teatrita poleks sündinud. Öeldakse küll, et kirjanik on vaba, ja see on tõsi, aga ta on vaba ka laisklema. Ent kui on olemas üks konkreetne teater, üks konkreetne lavastaja ning konkreetsed näitlejad, kes temalt uut näidendit ootavad, siis see näidend ka tuleb ja seda on puhas rõõm kirjutada.

Tore on ka see, et me oleme need lapsed ühiselt üles kasvatanud. Ma mäletan kõiki kolme prooviperioodi ja need olid vahvad. Tänu VATile olen saanud ninapidi koos olla hästi põnevate näitlejatega, rääkimata teatri juhist Aare Toikkast endast, kellega meil on aasta pärast järjekordne ühine lapsuke sündimas.

VAT Teatrit on nimetatud ka pereteatriks ja see on mitmes mõttes õige. Kus on pere, seal on ka kodu, ja VATi iseloomustabki mingi ehe kodusus. Seal on hea olla. Eks see nende «koobas» rahvusraamatukogu keldris on ju nagu kääbiku urg. Ja kes on lugenud Tolkieni, see teab, et miski pole mõnusam, kui olla kääbiku peretuttav! Sind võetakse alati lahkelt vastu ja kostitatakse tõhusalt. Kes on käinud VAT Teatri esikapidudel, see teab, millest ma räägin!»

Teatriteadlane Rait Avestik panustab juubelisse eriti soliidselt – ilmumas on tema raamat VATist. Avestiku meelest on see teater nagu isepäine elektriauto. «Esiteks on VAT Eesti teatripildis omapärane ja silmapaistev oma väiksuse poolest ja selle poolest, et 30 aastat on juba oldud. Aga sel kõigel poleks mingisugust mõtet, kui teater ei tegeleks sellega, millega ta peaks tegelema, mida temalt eeldatakse – teha teatrit, teha eriilmelisi lavastusi, pakkuda teatrikunstielamusi, olla selles ühelt poolt kaasaega kõnetav, teisalt mõjuda igavikuliselt, lausa sentimentaalselt ja selle üle mitte häbi tunda. Üks VATi omapärasid on kindlasti tema raugematu värskus (isegi igavamad lavastused on kuidagi värsked). See ei ole selline kõigile meeldida tahtev teismelisevärskus, vaid see värskus on loomuomane. Ja kellele muule on see loomuomane kui 30 aastat teatrit vedanud Tiina Rebasele ja Aare Toikkale ning praegusele püsitrupile, millest ei saa lahutada paljusid (naissoost) külalisnäitlejaid ja -lavastajaid.