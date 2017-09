Selgusid Eesti mängufilmi «Eia jõulud Tondikakul» lastest peaosatäitjad

«Eia jõulud Tondikakul» on üks Eesti Vabariik 100 filmikonkursi võitjatest, lastefilm linastub 2018. aasta detsembris. Filmi kahe lapsest peaosatäitja otsingud algasid tänavu aprillis ning vältasid ligi pool aastat, kolme põhjaliku valikuvooru tulemusena osutusid valituks Tallinnast pärit 10-aastane Paula Rits ja 12-aastane Siim Oskar Ots.

Filmi stsenaristi ja režissööri Anu Auna sõnul otsisid filmitegijad lapsi, kes hakkavad mängima kaht peategelast: 10-aastaseid Eiat ja Atsi. «Pool aastat tihedat tööd tasus end kuhjaga ära. Leidsime väga ägedad osatäitjad peaosadesse, mõned suurepärased sõnaliste rollidega kõrvalosatäitjad ja terve hulga vahvaid lapsi massistseeni tarvis,» ütles Aun. «Ma loodan, et see oli kõigi laste jaoks sama põnev ja äge kogemus kui meie meeskonna jaoks. Need lapsed, kes seekord valituks ei osutunud, ei peaks kurvastama. Sest see ei tähenda, et nad ei võiks osutuda ideaalseks valikuks tulevikus mõne teise rolli jaoks.»

Siim Oskar Ots ja Paula Rits, mängufilmi «Eia jõulud Tondikakul» lastest peaosatäitjad / Promo

Väljavalitud lapsi, Paulat ja Siimu iseloomustades ütles Aun, et kõige olulisem oli režissööri jaoks see, et nad on kaamera ees vabad ja oskavad rolli sisse elada. Lisaks paistsid nad silma selle poolest, et oskavad pühenduda, süvitsi minna, ennast ja üksteist analüüsida ning võtavad kogu protsessi tõsiselt, kuid samas suure entusiasmiga. «Nad meenutavad mulle oma olemuselt väga palju seda Eiat ja Atsi, kellest ma selle loo kirjutasin. Seega nad saavad neid rolle enda pealt mängida ja ma usun, et laste puhul töötab just see näitlemise võte kõige paremini,» selgitas Aun.

Lastefilm «Eia jõulud Tondikakul» räägib 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Eia ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, viima kokku kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.

Filmi režissöör ja stsenarist on Anu Aun, produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Heiko Sikka, loodusoperaator Ants Tammik ja kunstnik Matis Mäesalu. Filmi planeeritav eelarve on ligi 1,1 miljonit eurot.

Lastefilmi võtted algavad tuleva aasta jaanuaris ning see linastub EV100 programmi raames 2018. aasta detsembris. Film valmib produktsioonifirmade Luxfilm ja Kinosaurus Film koostöös.