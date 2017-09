Kultuuri lühiuudised

Arvo Pärt pälvis paavstilt auväärse preemia

Tänavuste Ratzingeri preemia saajate seas seisab nimekate teoloogide kõrval ka helilooja Arvo Pärt, andis teada Joseph Ratzingeri – paavst Benedictus XVI – fond Vatikanis.

Preemiaga tunnustatakse väljapaistvaid isikuid teadustöö eest teoloogias või sellega seotud teadustes, samuti religioosse kunstiloomingu eest, teatas Arvo Pärdi Keskus.

Koos Arvo Pärdiga pälvisid auväärse preemia sel aastal luteri teoloog, Strasbourgi oikumeeniliste uuringute instituudi direktor professor Theodor Dieter ning katoliku teoloog, Bonni ülikooli emeriitprofessor Karl-Heinz Menke.

Ratzingeri preemia antakse üle 18. novembril Vatikanis.

Toimetajaauhind Anu Saluäär-Kallile

Euroopa keeltepäeval avalikustati Lembe ja Edvin Hiedeli toimetajaauhinna laureaat. Selle pälvis tänavu Loomingu Raamatukogu toimetaja Anu Saluäär-Kall pikaaegse väljapaistva ja mitmekülgse toimetamistöö eest.

Auhinna pidulik kätteandmine toimub 30. septembril kell 17 algaval tõlkijate päeva tähistamisel Tallinnas kirjanike liidu musta laega saalis.

Lembe ja Edvin Hiedeli auhinna eesmärk on tõsta esile ja väärtustada ilukirjanduslike ja/või mõtteloo alaste teoste toimetajate panust ja tööd. Auhinda antakse välja kolmandat aastat, varem on selle saanud Maiga Varik ja Triin Kaalep. Auhinna väljaandmist toetab kultuurkapital ning korraldavad Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Keeletoimetajate Liit. Seekord kuulusid žüriisse Siiri Ombler, Sirje Ratso, Leena Tomasberg ja žürii esimees Ilona Kivirähk.

Ilmunud on Astrid Lindgreni elulooraamat

Kirjastusel Koolibri ilmus Rootsi lastekirjaniku Astrid Lindgreni (1907–2002) biograafia «Päev nagu elu». Raamatu autor on Taani kirjandusteadlane Jens Andersen, tõlkija Tiina Toomet.

Astrid Lindgreni nimi ei vaja lähemat tutvustamist. Ometi ei olnud Karlssoni ja Pipi Pikksuka loojast viimase 40 aasta jooksul kirjutatud ühtegi elulugu. Selle puudujäägi kõrvaldas Jens Andersen, kelle raamat «Päev nagu elu» ilmus 2014. aastal kõigepealt Taanis ja alles seejärel Rootsis.

«Päev nagu elu» põhineb kirjavahetusel ja päevikumärkmetel, mis said avalikuks alles pärast kirjaniku surma. Anderseni raamat on avameelne ja viib meid naerusuise lastekirjaniku fassaadi taha. Pooleteise aasta jooksul kohtus ja vestles Andresen ka Astrid Lindgreni tütre Karin Nymaniga ja teiste Astridile lähedaste inimestega.

Andersenil on õnnestunud luua objektiivne, köitev ja vahetu pilt paljuski vastuolulisest isiksusest. Päevikukatkendite ja kirjade kaudu tuleb biograafias esile Lindgreni nukrameelne, illusioonidevaba, inimese eksistentsiaalse üksinduse üle mõtisklev pool. Näeme Astrid Lindgrenit kui silmapaistvat inimest, kelles oli ühendatud tohutu energia, särav elurõõm, enesekindlus ja sihipärasus, ning teiselt poolt nukrameelsus.

EKA Narva kunstiresidentuuri uus juht on Ann Mirjam Vaikla

Oktoobrist asub EKA Narva kunstiresidentuuri uueks juhiks rahvusvahelise kunstivälja kogemusega Ann Mirjam Vaikla.

Ann Mirjam Vaikla on etendus- ja visuaalkunstnik, kes on teinud mitmeid rahvusvahelisi kunstiprojekte nii Eestis kui välisriikides. Ta on tegutsenud interdistsiplinaarse loomeinimesena, sh stsenograafi ja disainerina Põhja-Euroopas ja -Ameerikas.

Kunstiresidentuur asub Narva Kreenholmi territooriumil, aadressil Joala 18 asuvas historitsistlikus stiilis villas, mille kogupind on 1026 ruutmeetrit. Loodav kunstiresidentuur ühendab endas kõiki majal olnud kunagisi ülesandeid ― see on multifunktsionaalne elu- ja loomemaja, kultuurikeskus ja haridusasutus. Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele ka praktikabaas.